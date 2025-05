Buon lavoro al vicario della Questura Stefania Grasso

Da Salerno a Matera per ricoprire un importante incarico, quello di Vicario, presso la Questura d Matera. A ricevere la dottoressa Stefania Grasso, il questore Emma Ivagnes. Da domani 1 giugno l’insediamento nell’incarico . Buon lavoro.

COMUNICATO STAMPA

Matera, 1° giugno 2025: si insedia il nuovo Vicario della Questura Dr.ssa Stefania Grasso.

Il Questore della provincia di Matera Dr.ssa Emma Ivagnes ha dato oggi il benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dr.ssa Stefania Grasso, trasferita alla Questura di Matera con incarico di Vicario del Questore.

Originaria di Roma, frequenta, dal 1987 al 1992, il IV Corso per Vice Commissari, presso l’Istituto Superiore di Polizia, a Roma. Nel gennaio del 1994, consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza “, e, nel 2007, quella in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università di Catania.

Terminato il corso presso l’Istituto Superiore di Polizia, dal 1992 al 2020, è alla Questura di Napoli, dove matura una rilevante esperienza sul territorio, dapprima è funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, poi, nel 1993, presso il Commissariato Sezionale di Vicaria, ove si distingue per l’impegno nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti nel quartiere ”Forcella “; nel 1998, assume la dirigenza del Commissariato distaccato di P.S. di Sorrento (NA), nel 2005, quella del Commissariato distaccato di P.S. di Castellammare di Stabia (NA), nel 2011, quella del Commissariato distaccato di P.S. di Ischia (NA), trovandosi ad affrontare la problematica degli sgomberi e degli abbattimenti dei numerosi manufatti abusivi presenti in diversi Comuni dell’isola, nel 2015 rientra a Napoli, quale Dirigente dell’ Ufficio Tecnico Logistico della Questura, e, a seguire, nel 2016, assume la dirigenza del Commissariato Sezionale di P.S. di Montecalvario e, nel 2018, quella del Commissariato distaccato di P.S. di Pompei (NA).

A gennaio 2020, si conclude l’esperienza nella Provincia di Napoli e la Dr.ssa Grasso viene trasferita alla Questura di Salerno, dove assume l’incarico di Capo di Gabinetto per oltre quattro anni.

Alla neo Vicario le congratulazioni del Questore, dei Funzionari e del Personale tutto della Questura di Matera.