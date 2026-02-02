Buon lavoro al nuovo questore di Matera Davide Della Cioppa

Una riunione con gli stretti collaboratori e un impegno confermato, a poche ore dall’insediamento, per ‘’Esserci sempre’’ come la Polizia di Stato e in continuità con quanto avviato dall’ex questore Emma Ivagnes, in pensione da 1 febbraio. Poche battute con i giornalisti che gli hanno chiesto di programmi, priorità, in una città e una provincia che deve conoscere gradualmente, ma con una precisa volontà a portare avanti il lavoro di squadra, di confronto e collaborazione con le Istituzioni, le altre forze dell’Ordine e i cittadini, con una attenzione particolare alle fasce deboli: giovani, anziani, donne. Un pensiero anche ai colleghi di Torino che hanno fronteggiato in maniera efficace quanto accaduto, a margine di una manifestazione pro centri sociali. E la risposta dello Stato è importante a difesa delle libertà democratiche e della Costituzione che quest’anno compie 80 anni. Al neo questore, originario di Caserta, e proveniente dalla Questura di Isernia gli auguri di buon lavoro, insieme a quanti lo affiancheranno nella nuova esperienza a Matera.



IL SALUTO DEL SEGRETARIO DELL’UGL PINO GIORDANO

Ugl Matera: istituzioni e sindacato uniti per il territorio, il benvenuto al nuovo Questore

“A nome personale e della Segreteria provinciale confederale dell’Unione Generale del Lavoro di Matera, che ho l’onore di rappresentare, desidero esprimere un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro al nuovo Questore di Matera, dott. Davide Della Cioppa, con il quale sono certo proseguirà quel rapporto di fattiva collaborazione che negli ultimi anni ha segnato il cammino delle istituzioni che, unitamente alle OO.SS., rappresentiamo”.

Così il Segretario territoriale dell’Ugl di Matera, Pino Giordano, che contestualmente saluta e ringrazia il Questore dott.ssa Emma Ivagnes, in pensione dal 1° febbraio.



“A Della Cioppa rivolgo ora il mio augurio, confermando la più totale disponibilità a cooperare per il territorio. Un ruolo prestigioso che richiede sempre di più la piena collaborazione tra istituzioni, sindacato, enti produttivi e cittadini per affrontare e, soprattutto, risolvere le complessità che concernono la nostra comunità e tutto il territorio materano. C’è un clima di grande serenità: tutti, indistintamente dal ruolo ricoperto e per le proprie competenze, dobbiamo collaborare e l’Ugl è pronta a lavorare per la sicurezza di tutti. È fondamentale – conclude il Segretario Giordano – ottenere, attraverso un lavoro di squadra, di ascolto e di confronto continuo con la popolazione e le istituzioni, anche la collaborazione dei lavoratori, delle aziende e dei cittadini. È importante che si avverta la presenza delle forze dell’ordine. Nel Metapontino si registrano diversi episodi di criminalità, ma vanno rafforzate le sedi di Polizia con più uomini e mezzi se si vogliono realmente incrementare e intensificare i controlli. Non resta che esprimere le più vive felicitazioni per il nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro”.

