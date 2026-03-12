Buon compleanno Traamm. Una storia che suona da 30 anni…

Superstizione? Macchè.E la loro festa con lo spumante sullo spartito. Non sappiamo se canteranno un brano riferito alla giornata di venerdì 13 , come hanno fatto con quella data Vincenzo Capua, Alice Cooper con ”The Man Behind the Mask” o Ice Nine Kills con ”The Thank God It’s Friday” ma il gruppo materano dei Tramm, nel trentennale dalla loro costituzione, hanno scelto proprio quella data e quel giorno per celebrarla con un incontro – evento a ingresso libero alle ore 21.30 presso l’Area 8. Appuntamento per i fans di ieri e quelli di oggi, che conoscono il gruppo, anche sul piano individuale, per averci suonato, cantato e ballato insieme. Eccoli, con qualche capello imbiancato o chilo in più, ma dalla passione per la musica che continuano ad alimentare divertendosi anche con interpretazioni personalizzate, che hanno fatto scuola. Eccoli come da locandina… Sarà un venerdì dal vivo con Mino all’armonica, Enzo alla chitarra che ”guidano il suono” tra melodia, riffe e assoli blues rock. E poi Pino al basso, che crea Groove, mentre Dario alla batteria dà energia con uno shuffle potente.Quanto al repertorio la band trentennale dei Traamm, incentrato su cover italiane e internazionali, suona in prevalenza brani di Neil Young, Eric Clapton, Creedence C.R Rolling & Beatles. Ma anche Pino Daniele, Ivan Graziani, Franco Battiato. E cosi via (and so on!) come riportato in locandina. Naturalmente a richiesta e con il coinvolgimento del pubblico si può spaziare negli annali del blues e del rock. Pronti con la play list? E naturalmente applausi e auguri ai Tramm…che sono come si dice in dialetto un Traam(m)oto,un terremoto di simpatia e tanta voglia di divertirsi e far divertire, con due ”M” come musica e Matera…

