Buon anno scolastico ad Altamura e con un bando per libri gratis o quasi

Saluto di prassi , del sindaco Vitantonio Petronella e dell’assessora alla Pubblica Istruzione Lucia Diele, per gli studenti altamurani di ogni ordine e grado che hanno cominciato il nuovo anno scolastico. Mille speranze e un invito a impegnarsi. E a andare a scuola ha dei costi. Molti potranno fruire di gratuita o sconti previsti dalla Regione Puglia per l’acquisto dei libri. Non resta che presentare domanda….



Comunicato

Avvio del nuovo anno scolastico 2024/2025: il messaggio dell’Amministrazione Petronella

Il Sindaco prof. Vitantonio Petronella e l’Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Lucia Diele hanno inviato un messaggio alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della città per l’avvio delle attività didattiche. Inoltre, questa mattina l’Amministrazione ha incontrato i bambini delle classi prime del II Circolo Didattico Garibaldi, plesso Aldo Moro. La scelta della scuola è stata fatta simbolicamente per tutte le altre presenti sul territorio comunale.

Sul sito istituzionale è stato pubblicato il messaggio inviato alle scuole e la social card, di cui vi alleghiamo il link: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/comunicati-stampa/item/3425-avvio-del-nuovo-anno-scolastico-2024-2025-il-messaggio-dell-amministrazione-petronella



Avviso

Fornitura libri di testo gratuita o semi-gratuita (anno scolastico 2024-25)

Si ricorda che con atto del Dirigente della Sezione “Istruzione e Università” n. 193 del 06/06/24, la Regione Puglia ha adottato l’Avviso Pubblico relativo alla concessione del beneficio della Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l’a.s. 2024-25.

La seconda finestra temporale per la procedura di inserimento on-line delle domande è stata attivata: precisamente dalle ore 12.00 del 05/09/24 alle ore 12.00 del 16/09/24 (oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze).

L’erogazione dei contributi in oggetto è subordinata alla presentazione dei giustificativi di spesa fiscalmente validi relativi all’acquisto dei libri di testo nell’a.s. 2024/2025 (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali), da inviare via mail entro il 30 novembre 2024 all’indirizzo libriditesto.altamura@gmail.com . A decorrere da detta scadenza decorrono i termini per la conclusione del procedimento, ai sensi della L.241/90.

Il manifesto e i dettagli sono pubblicati sul sito istituzionale, al seguente link: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3307-avviso-libri-di-testo-anno-scolastico-2024-2025-avviso-fornitura-gratuita-o-semigratuita

Grazie per l’attenzione.