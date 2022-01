La Basilicata saluta il 2022 con le nascite di due bambini e in una regione a forte spopolamento è un segno di speranza, ma a patto che si cambi rotta sulle cose da fare per contenere – ma in concreto e con lungimiranza – l’emorragia demografica e il taglio dei servizi. Benvenuti al piccolo Samuele, nato 35 minuti dopo la mezzanotte a Potenza, e a Celeste nata alle 3.58 a Matera. Auguri a loro e ai genitori. Capodanno salutato dai botti delle bottiglie di spumante e dallo scoppio di petardi e fuochi d’artificio, come non mai, e con la voglia di tanti liberarsi dalle limitazioni dell’epidemia da virus a corona. Per fortuna nessun incidente grave. Solo due ragazzi, che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presso l’Ospedale di Policoro hanno riportato ferite leggere con prognosi di sette e dieci giorni. Per il resto normale amministrazione, come si suol dire. Del resto le limitazioni impongono un alto senso di responsabilità e di evitare eccessi di qualsiasi tipo, in casa , in strada o alla guida di un veicolo. Buon anno. Si comincia il 2022 con il caro bollette di luce e gas, i contagi da pandemia e i problemi ereditati nel 2021: dal lavoro (precariato, giovani, licenziamenti ecc) e la necessità di smaltire i chili di troppo dopo le feste natalizie. Bando al grigiore e al pessimismo. C’è sempre l’oroscopo, per chi ci crede, che interpreta astri e traiettorie di astronavi per un anno all’insegna di fortune e colpi a sorpresa della Provvidenza. Auguri.