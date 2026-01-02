Buon 2026 con ….tanti, tanti aumenti (pedaggi autostradali, accise diesel, rc auto, tabacchi)

L’anno nuovo entra con un bastimento carico, carico di aumenti decisi da provvedimenti del governo approvati definitivamente in queste feste natalizie. Si va dai pacchi, alle sigarette, alle autostrade, alle assicurazioni, sino alle transazioni finanziarie, tutte misure in larga parte introdotte dalle legge di bilancio.

Per i pedaggi autostradali arriva l’adeguamento tariffario all’inflazione che è pari all’1,5% e viene applicato per la quasi totalità della concessioni autostradali, tranne alcuni tratti. La legge di bilancio introduce l’aumento progressivo nel triennio 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette e tabacco trinciato. Per le sigarette la misura si tradurrà in un aumento del prezzo per tutte le fasce di prezzo: in media circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e circa 40 dal 2028. Gli aumenti scatteranno anche per le sigarette elettroniche. Prevista, inoltre, in finanziaria anche la parificazione da gennaio delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio: l’impatto sui prezzi sarà di circa cinque centesimi al litro. Dal 2026, i comuni potranno incrementare l’imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte, mentre, in base ad una norma del decreto anticipi, i comuni della Lombardia e del Veneto a non più di 30 chilometri dalle sedi in cui si svolgeranno i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 potranno istituire l’imposta o incrementarla di massimo 5 euro.

Sale al 12,5% l’aliquota sulle polizze accessorie per rischi di infortunio al conducente e rischio di assistenza stradale per i contratti nuovi o rinnovati. Scatta anche il balzello di 2 euro sulle spedizioni di pacchi sotto i 150 euro in arrivo da paesi extra Ue.

Raddoppia (dallo 0,2% allo 0,4%) l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax. Niente rialzi, invece, bontà loro per le multe in quanto con il decreto Milleproroghe sono stati sospesi per tutto il 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada. Così come, per chi viaggerà su alcuni aeroporti dell’Emilia-Romagna non sarà gravato dalla tassa d’imbarco (la manovra dispone infatti l’esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma). Infine, rinviate al primo gennaio 2027 l’introduzione della tassa sulle bevande edulcorate e quella sulla plastica monouso. E allora, ancora buon 2026 a tutti…..

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.