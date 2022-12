Buon 2023 con “sciampagna” e ricchi “cotiglioni”…altrimenti Sangiuliano s’incazza

E nel mentre ci apprestiamo a cacciare via questo orribile 2022 che ci ha fatto ripiombare nella guerra, con la coda velenosa della pandemia da covid19 che rialza la testa, che ha portato via Pelè ed anche un Papa, ci tocca stare anche attenti a come usare le parole per evitare di dispiacere il neo ministro meloniano della cultura Gennaro Sangiuliano. Per cui nell’alzare in alto i calici e brindare al nuovo anno lo si farà preferibilmente con italico spumante e, nel caso si voglia proprio strafare con bollicine prodotte oltralpe, si presterà attenzione a non usare parole straniere ma un bello ed italianizzato “sciampagna”. E se poi la serata veleggiasse e si arricchisse, bene, ma lo sarà rigorosamente con “ricchi premi e cotiglioni“. Così si comincia a far l’abitudine a questo fascismo da cabaret che bisognerà sorbirsi per i prossimi cinque anni (dati cause e pretesti in base ai quali siamo giunti a questo punto) e che sventola tante bandierine come questa per coprire il peggiore continuismo con il “draghismo” e -con l’ultima circolare sul covid- persino con l’azione del tanto odiato Speranza. Una operazione speciale con cui l’intellighenzia (ci perdoni Genny, non siamo amici di Putin) di destra vorrebbe combattere la spocchiosa egemonia culturale dell’odiata sinistra che sembra ancora imperversare….. anche in assenza della sinistra stessa. Mistero. E meno male che non è lui alla guida del nuovo “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” così ribattezzato proprio dal suo Primo ministro. Ovviamente provvederà a cambiare immediatamente questa esterofila denominazione. Sicuramente sarà dura questa offensiva revanscista per un ritorno allo Statuto Albertino da parte di componenti di un governo spudoratamente liberista e che si rifà a modelli non proprio italici come Regan (citato dalla Meloni) e la Thacher (vedi Salvini). Ma se non dovessero riuscire nell’impresa, quantomeno avranno svolto il loro vero compito. Quello di alzare fumo per distrarre l’attenzione da un governo -come dicevamo- più draghista di Draghi e più confindustriale di Bonomi che ha varato una legge di bilancio che ripristina l’austerità, con tagli alla spesa pubblica (compreso la sanità) e aumento delle spese militari, contro poveri e disoccupati che tornano ad essere carne da macello per il mercato del lavoro. Per augurarci un buon 2023 ci vuole davvero un enorme ottimismo della volontà per arginare il crescente pessimismo dell’intelligenza. Perchè non sarà un buon 2023 per tutti….con le guerre che non finiranno (si è stabilito l’invio di armi all’Ucraina per tutto il 2023), il covid che rialza la testa e la salute del pianeta che continua a peggiorare. Ma la vita continua….a dispetto di chi ci vuole così tanto male…e prima o poi prende il sopravvento anche sulle sciagure.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.