Bufali, se l’Unione europea… c’è che batta un colpo

Quelli del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino se potessero andrebbero anche sulla Luna, per far valere i propri diritti su quella vicenda della brucellosi che, più per scelte, burocrazia hanno falcidiato allevamenti e fatto chiudere le attività. Da qui la sollecitazione ai parlamentari affinchè prendano posizione . Appuntamento a Roma con l’indicazione del luogo di incontro. Resta il muro contro muro da dialogo tra sordi con Regione Campania e Ministero della Salute. Finora a rimetterci sono stati gli allevatori e per tutti i motivi ribaditi in assemblee, petizioni, conferenze stampe, proteste di piazza. Ma finora nulla. C’è un tavolo di confronto da apparecchiare. Gli allevatori ci portano ragioni e mozzarelle di bufala, naturalmente…



(info/documenti e approfondimenti alla pagina https://altragricoltura.net/coordinamento-bufale/senonoraquando/linvito-alla-forze-politiche-e-parlamentari-per-il-28-non-siamo-noi-che-tiriamo-per-la-giacchetta/)

Pubblicata la lettera/invito a parlamentari e segreterie politiche per il 28 a Roma

Fabbris interviene sullo psicodramma dell’incontro negato dalla Regione: non siamo noi che tiriamo per la giacchetta

Per problemi tecnici dovuti ad interventi straordinari che devono essere realizzati nella struttura al piano terra, l’incontro del 28 a Roma convocato nella sede della delegazione italiana al Parlamento Europeo in Via IV Novembre 149 è stato spostato al Primo Piano nella Sala delle Bandiere. Intanto si va componendo il quadro delle presenze per l’iniziativa convocata dal Movimento Salviamo le Bufale e dalla Rete dei Municipi Rurali; il Coordinamento Unitario, annunciando che nella giornata di domani 27 luglio pubblicherà il programma definitivo dando conto dei partecipanti, diffonde la lettera/invito inviata alle segreterie delle forze politiche ed ai parlamentari per partecipare all’incontro con gli allevatori in mobilitazione e i sindaci.

Il Documento/invito inviato alle segreterie politiche ed ai parlamentari chiede di dire chiaramente cosa pensano delle proposte del Movimento e degli allevatori assumendo impegni e, in particolare, di esprimersi sulla richiesta di interlocuzione e confronto che da mesi viene “ignorata” sia dalla Regione Campania che dal Ministero della Salute.

A questo proposito Gianni Fabbris ha dichiarato “Sono mesi che chiediamo alla Regione ed al Ministero della Salute di essere ricevuti ma questo non avviene. Lo abbiamo chiesto con atti pubblici e con proposte pubbliche prodotte dopo il vaglio di assemblee partecipate e dopo essere state attentamente confrontate con esperti del massimo livello. Lo abbiamo chiesto e lo chiediamo rivendicando alla nostra azione sindacale la pienezza del diritto garantito dalla Costituzione di esercitare la rappresentanza dei bisogni su base democratica e libera. Non abbiamo mai costretto nessuno a condividere il percorso né, tanto meno, tirato per la giacchetta i sindaci o nessun altro. Siamo gente libera e trasparente ma non siamo stupidi e non vorremmo che, pur di non dare risposte, altri tirino per la giacchetta sia il Presidente De Luca che i Sindaci e gli allevatori. Il Presidente della Regione, ovviamente, può incontrare chiunque e non solo noi e non abbiamo mai considerato traditori chi cerca di contribuire a trovare soluzioni ragionevoli in modo diverso dal nostro. Tanto meno i sindaci che, però, sono chiamati alla coerenza ed alla efficacia delle proprie azioni davanti alla Comunità che rappresentano. I problemi vanno risolti e, finora, non si sono risolti.



I trattori non dovrebbero essere nelle strade ma al lavoro nei campi; se gli allevatori sono costretti a metterli nelle strade è per responsabilità di chi non da loro risposte o le da sbagliate e insufficienti. Certo che ci vorrebbero più tavoli di confronto ma il punto è proprio questo: perchè questo tavolo di confronto è negato? perchè non si è ancora aperto? cosa impedisce o chi impedisce al Presidente della Regione di incontrare gli allevatori liberamente riuniti nel Coordinamento Unitario insieme ai tanti loro alleati? Non noi! Qualcuno si illude di potersi scegliere gli interlocutori più comodi? Magari fra quelli che dicono si a prescindere? Lo ribadiamo: noi non impediamo a nessuno il confronto ma chiediamo il confronto, pretendiamo il rispetto che deve essere dato dalle istituzioni di governo regionale agli allevatori liberamente e trasparentemente riuniti in libera associazione. I sindaci stiano sereni: continueranno ad essere accolti nel movimento a prescindere da come intendono assolvere alla loro funzione istituzionale, sia se (come sta avvenendo in maniera sempre più estesa) saranno con noi nelle manifestazioni e condivideranno l’impegno per sostenere attivamente le proposte del movimento, sia quando questo non avverrà. Ci guida un profondo convincimento democratico e, per questo, consideriamo la lotta sindacale come uno degli indicatori della qualità della democrazia e il modo come le istituzioni si rapportano e confrontano con l’azione sindacale e la sua autonomia come uno degli indicatori della qualità del governo”