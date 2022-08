Bufali, Brc e diffide. Speranza , si ricordi, che è candidato in Campania….

La questione per gli allevatori di bufali della Campania, tartassati dagli effetti di una crisi procurata da brucellosi (Brc) e a volte confusa con i tubercoli della Tbc, non è affatto risolta visto che attendono convocazione e risposte dalla Regione Campania. E, intanto, gli allevamenti chiudono, gli animali vanno al macello e a rimetterci sono produttori e ia filiera, Ci sarebbe un ”Piano” ma non se ne parla proprio. Da qui le ”diffide” inviate a quanti dovrebbero occuparsi appieno della materia,per evitare ulteriori danni al settore zootecnico al commissario, come il generale Luigi Cortellessa e il l Ministro della Salute,e il lucano Roberto Speranza, che si presenterà alle politiche del 25 settembre in un collegio campano. E in una campagna elettorale, appena cominciata,non può presentarsi ”silente” sulla arcinota vicenda del comparto bufalino del Casertano. Gli allevatori, del resto, sono in campagna elettorale a modo loro e il loro programma lo hanno inviato a tutti i partiti. Servono i fatti. E solo quelli. Con la disperazione della gente non si può far finta di non vedere, non sentire, non ascoltare e non decidere…Domani,intanto, altra iniziativa di Gianni Fabbris e del coordinamento all’insegna del ” Basta con la politica dello struzzo!”



Gli allevatori diffidano Cortellessa e Speranza. Il Coordinamento rinnova l’invito all’incontro alla Regione.

Mercoledi 18 agosto la conferenza stampa online per dare conto delle azioni legali e dell’ulteriore invito alla politica

Invito alla stampa

Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino ricorda di essere ancora in attesa di segnali da parte della Prefettura di Caserta cui è stata avanzata la richiesta di convocare un tavolo di confronto con la Regione Campania mentre entre si aggrava la situazione nelle campagne del Casertano in cui cova il rischio di deflagrare la crisi che colpisce le aziende per effetto delle iniziative messe in atto dalla Regione con il placet del Ministero.

Mentre è in preparazione la riunione per “licenziare” il Piano delle azioni con cui il Movimento degli allevatori condurrà la mobilitazione fino al 25 settembre accompagnando la campagna elettorale (incontro organizzativo la sera del 18 agosto e assemblea nei prossimi giorni), alcune delle associazioni componenti il Coordinamento (quelle che organizzano direttamente gli allevatori e le stesse che hanno depositato nei mesi scorsi insieme a molte imprese il ricorso al TAR conto il Piano di eradicazione della BRC e della TBC bufalina della Regione Campania) hanno inviato una diffida nella serata di ieri 16 agosto indirizzata al Commissario per l’attuazione del Piano, Generale Luigi Cortellessa, ed al Ministro per la Salute On.le Roberto Speranza. Una diffida che chiama direttamente alla responsabilità chi in ragione delle proprie azioni procura danni materiali e irreversibili alle aziende ed agli animali.

Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino invita la stampa e i media alla Conferenza Stampa online che terrà domattina 18 agosto alle ore 11 in cui verranno diffusi i contenuti delle diffide, sarà dato conto ancora delle iniziative per tutelare ed assistere le imprese colpite dalle azioni della Regione e verrà diffuso un appello inviato alle forze politiche in cui si rinnova la richiesta chiede di dismettere la “Politica dello struzzo e rispondere delle proprie responsabilità”.

Alla Conferenza Stampa interverranno: Adriano Noviello (Presidente dell’Associazione Tutela Allevamento Bufala Mediterranea), Francesco di Tella (Avvocato responsabile del nodo di Caserta del Soccorso Contadino) e Gianni Fabbris (portavoce del Coordinamento Unitario).