Bufale senzienti. Servizio di Report. Fabris: Servono risposte!

Non ci perdiamo una puntata di Report, la trasmissione di Rai Tre di inchieste coordinate e presentate da Sigfrido Ranucci, e piaccia o no affronta le questioni senza far sconti a nessuno mettendo a nudo, contraddizioni, silenzi, omissioni, contraddizioni di tante questioni irrisolte o che si trascinano da tempo nel Bel Paese. E la vicenda dell’epidemia da brucellosi nel Mezzogiorno, e in particolare negli allevamenti bufalini nel Casertano, è tra queste .Con il piano pandemico della regione Campania risultato inefficace, contraddittorio, già evidenziato dall’ex presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini e poi da sentenze dello stesso consiglio che ha salvato allevamenti sani dalla fine scontata verso la macellazione. E il servizio di Bernardo Iovine, che incalza gli intervistati con un fuoco di fila di domande, ha tirato fuori dati che hanno destato non poche perplessità sui numeri dei contagi (davvero irrisori) e paradosso dei paradossi la carne dei capi contagiati, dopo la macellazione, può essere avviata all’alimentazione umana. La palla, dopo l’annuncio del ministero dell’Agricoltura circa la nomina di un commissario nazionale sul tema, è passata al ministro della Salute Orazio Schillaci e da questi al sottosegretario Marcello Gemmato per le competenze e le determinazioni del caso. Al momento, sintetizziamo, non c’è stata una svolta.



Iovene avrebbe voluto intervistare il presidente della Regione, De Luca, o il commissario straordinario per la eradicazione della brucellosi generale Luigi Cortellessa. Ma nulla. Ha sentito i rappresentanti delle organizzazioni agricole ufficiali, ma le contraddizioni sulla mancata soluzione del problema restano, alla luce dei dati riscontrati. Voce agli allevatori, alcuni dei quali hanno ripopolato le stalle, dopo averci rimesso tanti quattrini, agli artisti che hanno sostenuto la lotta degli allevatori e Gianni Fabbris, battagliero leader di Altragricoltura e del Comitato ‘ Salviamo le bufale’ e di altre iniziative di coordinamento a sostegno del settore primario, protagonista di battaglie da Roma a Bruxelles e di uno sciopero della fame nella Capitale, ha ribadito ancora una volta che il neo commissario debba fornire certezze e fare tanta trasparenza. Li attendono gli allevatori e li attende anche Report che, di certo, ritornerà sull’argomento. Nel frattempo potete rivedere la puntata sul web in tv nella replica della puntata sabato prossimo.



IL contenuto della puntata dal sito RAI.IT

di Bernardo Iovene

Collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi

Immagini di Paco Sannino

Grafica di Federico Ajello

Brucellosi e Tubercolosi sono le infezioni che stanno decimando gli allevamenti di bufale in provincia di Caserta.

Fino al 2013 i capi si potevano vaccinare e le malattie erano quasi sparite, dal 2014 il nuovo piano ha stabilito di adottare l’abbattimento per eradicare le infezioni e ha abolito la vaccinazione, da allora sono andate al macello quasi centomila bufale e hanno chiuso oltre 300 aziende. Gli allevatori sono sul lastrico e chiedono nuovi metodi di analisi visto che il 98,5 per cento delle bufale post mortem risulta sano e va sul mercato della carne bovina gestito dai macelli che ne traggono vantaggio. L’inchiesta parte dalla situazione degli allevamenti sul territorio e si sviluppa sulle contraddizioni riscontrate dal Consiglio di Stato che ha ordinato ulteriori analisi per 2 allevamenti che hanno fatto ricorso, da cui è emerso che quelle 700 bufale condannate alla macellazione in realtà erano sane. La Regione Campania non indietreggia e, sotto la spinta degli allevatori, il ministro della Salute ha nominato un commissario nazionale che secondo gli allevatori dovrebbe sancire il fallimento del piano regionale