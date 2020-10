In attesa che il Bos Lassus si metta in movimento, come era nella versione originaria mostrata in stampe d’epoca,https://giornalemio.it/cultura/bue-in-movimento-certo-e-al-mata-la-conferma/, c’è chi una provocazione l’aveva fatta tempo fa scalzando dall’arma cittadina il possente Bos per far posto a una scattante e ronzante ‘vespa’’ ma su due ruote. A ricordarcelo il concittadino Angelo Stagno, patito delle due ruote e tra i fondatori del club materano dedicato allo scooter di casa Piaggio.”Già alcuni anni fa – ricorda- ed in occasione della costituzione di “Vespazzurri” – Vespa & Ape Club Matera nel 2013 ci eravamo posti la questione del “Bue municipale” in movimento, risolvendo l’ interrogativo collocandolo su due ruote attraverso un’icona popolare e di riconosciuta modernità’’ L’immagine fotografica è stata prodotta da Antonello Di Gennaro e la composizione grafica dallo stesso Angelo Stagno utilizzando la sua Vespa PXE 125 del 1982. L’architetto su due ruote…intanto ha pubblicato un servizio sulla elettromobilità sull’ultimo numero de ‘’L’Officina del Vespista’’ , che trovate in edicola.