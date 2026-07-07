Buche sfiorite…all’incrocio di via Salvemini con via Nazionale

Nella foto come era stamattina e ieri sera…nella segnalazione dei residenti. Un rattoppo alla bella e meglio (si fa per dire) tant’è che in quella buca, giusto al limite tra Nazionale e via Salvemini sono spuntati tra le pietre alcun fiorellini ormai soffocati dallo stress del transito veicolare. Serve un rattoppo fatto per bene, con asfalto ben steso che eviti danni a persone e ai veicoli. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale perché provveda a rattoppare qua e là…

