Prima o poi…qualcuno ci finirà dentro, magari ad alta velocità, perdendo il controllo del mezzo e rischierà di farsi male o di far male a terzi. Si tratta delle buche, come ci ha segnalato un lettore, che a Matera la curva di uscita da via Bramante,a ridosso del cantiere della scuola affidato- dopo un contenzioso- ad altra impresa perchè completi i lavori. E anche per questo motivo è bene che l’Amministrazione comunale provveda a colmare quelle buche. E la prevenzione degli incidenti, oltre che al buon senso dei conduttori dei veicoli, è legata alla eliminazione dei rischi del manto stradale e della ”visibilità” della stessa. Giriamo la segnalazione al Sindaco che ha la delega ai lavori pubblici.