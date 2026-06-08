Buca pericolosa transennata in via Piave. Il Comune provvede

Quella transenna in via Piave, all’altezza tra Recinto I Piave e via Onofrio Tataranni, è lì da un paio di settimane e i residenti ne hanno segnalato la pericolosità, visto che il fondo stradale ha ceduto per cause da accertare.



L’Amministrazione comunale, da quanto ci ha riferito l’assessore ai Lavori Pubblici Lucia Gaudiano, che abbiamo interpellato, ha preso in carico la segnalazione -una delle tante che giunge alla struttura tecnica- e domani, martedì 9 giugno, si procederà a un primo intervento, legato,in primis, alla conoscenza delle cause che hanno provocato il cedimento della sede stradale. I tempi di sistemazione sono legati proprio a questo aspetto . Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Le transenne della Polizia Locale,intanto, invitano alla prudenza. Ma il rischio che qualcuno, per disattenzione, ci finisca sopra resta.

