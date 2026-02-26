BTM Italia: Matera si racconta come esperienza integrata

Nasce a BTM il modello di filiera turistica integrata per Matera e il territorio lucano

In occasione di BTM Italia, CAM – Consorzio Albergatori Matera, CNA Matera e Martulli Viaggi partecipano con uno spazio espositivo condiviso di 3×3 metri (stand 17A), dando vita a una visione comune e concreta di sviluppo turistico per Matera e l’intera Basilicata.

Lo stand si presenta con una grafica unitaria e fortemente identitaria, sintetizzata dal messaggio:

“Matera welcomes you. We craft the experience.”

Un claim che racconta un approccio preciso: non singoli servizi, ma un’esperienza costruita e coordinata, dall’arrivo alla partenza.

L’allestimento racconta visivamente un’offerta integrata che unisce ospitalità, servizi di trasporto e transfer, esperienze turistiche e artigianato locale, dando forma a un vero modus operandi di filiera turistica.

One network. One experience.

Un sistema di operatori coordinati che consente al cliente finale di avere un unico punto di riferimento, affidandosi a una regia condivisa capace di garantire qualità, continuità e semplicità.

Il progetto nasce dal lavoro congiunto delle associazioni e dal contributo delle imprese private aderenti, che mettono a disposizione competenze, strutture e servizi per rispondere alle esigenze di un mercato turistico sempre più orientato alla personalizzazione e all’affidabilità.

Una filiera che valorizza Matera come destinazione simbolo, ma che guarda all’intero territorio lucano come sistema turistico integrato, capace di offrire accoglienza, contenuti ed esperienze autentiche.

La scelta di partecipare a BTM Italia è strategica. Bari rappresenta oggi la principale porta di ingresso per il turismo diretto a Matera e alla Basilicata, grazie al ruolo centrale dell’aeroporto di Bari. I dati di flusso, in costante crescita, confermano come gran parte dei visitatori internazionali e nazionali transiti da qui.

From Bari Airport to the heart of Basilicata: BTM diventa così il contesto naturale per raccontare questa visione e incontrare buyer, operatori e stakeholder del turismo.

La collocazione dello stand, nell’area espositiva A – postazione 17A, è inoltre in prossimità di importanti realtà del turismo pugliese, tra cui Borgo Egnazia, rafforzando il dialogo tra territori, modelli di eccellenza e strategie di sviluppo condivise nel Sud Italia.

Il tema di BTM, “Ri-genera: due volti, un’unica visione”, trova in questo progetto una naturale evoluzione: tre soggetti, tre competenze, un solo volto verso il mercato.

Un volto che è quello dell’accoglienza, elemento centrale e trasversale dell’esperienza turistica contemporanea, capace di unire imprese, servizi e territorio in una proposta coerente, credibile e di valore.