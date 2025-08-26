Brutto incidente sulla SP95 Tito-Brienza

Sulla strada provinciale 95 Tito-Brienza, in territorio di Brienza (Potenza), all’uscita di una galleria si è verificato uno scontro frontale tra una auto e un van, che ha subito preso fuoco. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimaste ferite nove persone, alcune delle quali in condizioni gravi. Sul posto i mezzi di soccorso e una eliambulanza dell’ospedale San Carlo. (Fonte ANSA) (Foto I.Abate).

=================

(Ore 17,21)-Aggiornamento. I feriti sarebbero di meno, sette: quattro ricoverati a Potenza, due sono stati trasportati all’ospedale di Villa d’Agri e uno al Madonna delle Grazie di Matera. Una sola persona sarebbe in codice rosso.