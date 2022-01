Continua la maratona dei processamenti dei tamponi antigenici e molecolari, che ieri sono stati 6910. Diminuiscono i decessi e crescono le guarigioni (908) ma i contagi restano altri (1397). Si va avanti con le vaccinazioni, anche dei piccoli, e di quanti si sottopongono alla terza dose. La domanda ricorrente è quella sul raggiungimento del picco. Due settimane dicono gli ottimisti. Per Sanremo… Ci metteremmo la firma. Vediamo. Un dato positivo, intanto, riguarda la fornitura dei dati dalla task force regionale. Dopo i primi giorni con i bollettini serali siamo ritornati all’ora di pranzo. Bene. L’organizzazione è migliorata. Potenza dell’emergenza vaccinale.



VACCINAZIONI E TEST COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 21/01 (DATI 20/01)

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 20 gennaio, sono state effettuate 5.254 vaccinazioni.

A ieri sono 457.312 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,7 per cento), 418.987 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,7 per cento) e 255.578 (46,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.131.880 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 93 le persone ricoverate: 51 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 42 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 6.910 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.397 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 908 guarigioni.

Si segnala, inoltre, un nuovo decesso di persona residente a Brindisi di Montagna.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.