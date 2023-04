Brr…Pasquetta’’natalizia’’. Attendiamo gli altri ponti

Contro il cambio di stagione c’è poco da fare. E se a Pasquetta la colomba ha lasciato il posto al panettone, per i materani alla ‘’pannaredd’’ se verrà fuori una voglia imprenditoriale per valorizzare i dolci pasquali accanto a quelli natalizi, dobbiamo guardare al bicchiere di vino bianco mezzo pieno. Una constatazione oggettiva in assenza di dati statistici ufficiali, a meno che i protagonisti dei selfies dell’inconcludenza non tirino fuori i dati ottimistici da ‘’vuoto a perdere’’ come è costume delle spighe vacanti. Pasqua è andata meglio quanto a flusso e a presenze turistiche, non da tutto esaurito, ma c’è chi di essere ‘’complessivamente’’ soddisfatti. A Pasquetta meno per l’inclemenza del tempo e perché, soprattutto stranieri e visitatori settentrionali (che non siano pensionati) devono tornare a lavorare, portando con sè le canzoni del repertorio musicale dello chansonnier materano Pasquale Pozzuoli.



E allora ha pesato quello che abbiamo e quello che si è costruito, quanto ad animazione e intrattenimento ( evento Pasqua Experience, mercatini del gusto e degli scambi). Poco? E’un primo passo. Servono competenze, esperienze e organizzazione mettendo mano alla tasca e a scelte responsabili: concretezza, idee, che allontanino quella voglia di protagonismo social fino all’ebetismo da autocompiacimento che continuano a rendere evanescente quello che abbiamo, ma che vanno promosso per tempo. Altro che tam tam di benvenuto dell’ultima ora. Il ponte di Pasqua, con particolare riferimento a Pasquetta, ha offerto le buone cose che fanno presa sui visitatori che, comunque, arrivano e soprattutto- lo ricordiamo ai dottorandi in scienze turistiche da supporto- soprattutto dai tour della Puglia.



Ambiente, quello dell’unicità dei rioni Sassi e dell’habitat rupestre, patrimonio dell’Unesco, arte con l’offerta diversificata del sistema museale e cinema,legato alla fiction di RaiUno ”Imma Tataranni sostituto procuratore” che sta girando in città e dintorni la terza serie, sono gli itinerari preferiti dei turisti in visita a Matera durante il ponte di Pasqua e Pasquetta. Sono per lo più comitive, di italiani e stranieri, che nonostante la giornata fredda e dal tempo instabile, si muove alla ricerca dello “scatto’’ buono cominciato nei giorni scorsi con il percorso narrativo ed emozionale ” Pasqua experience. Il cammino dell’Uomo”.



E dagli antichi rioni di tufo il tema della religiosità porta a visitare il circuito delle chiese rupestri, e delle chiese del Piano, che hanno nella Basilica Cattedrale il luogo di maggiore espressione di fede e arte della città. A supporto di questo ruolo è il museo diocesano, il MATA, che ospita la cripta di Sant’ Eustachio, la più antica chiesa rupestre del percorso urbano, oltre ad arredi, tele, paramenti sacri, documenti di diverse epoche. E se Matera è tra le città d’arte più visitate è anche merito di altre attrattive, come Casa Noha, un luogo del Fai che consente di avere una visione d’insieme della città prima di partire nelle escursioni. Un percorso che comprende Il Museo nazionale di Matera, che nell’archeologico ”Domenico Ridola”, consente di compiere un viaggio ideale e immersivo nei luoghi e nella storia della ”Balena Giuliana”, il fossile di balena più antico del mondo in corso di restauro. E a ”Palazzo Lanfranchi” per apprezzare opere di arte medievale e moderna e mostre tematiche, come quella su cinema e cartellonistica ” Il mio nome è Cesaro” con uno spazio dedicato a Terence Hill,noto per i ruoli di ” Trinità” e ”Don Matteo”.



Altre tappe preferite dai visitatori sono il Musma,l’unico museo ipogeo di scultura e arte contemporanea del nostro Paese, il circuito dell’acqua a cominciare dal ”palombaro lungo” di piazza Vittorio Veneto e la rete di case grotte e musei della civiltà contadina diffusi negli antichi rioni di tufo. Senza dimenticare il recente Tam (il Tower arte Museum) ubicato tra via Ridola e Torre del Capone. Infine di due segnalazioni.



Una è per la Pro Loco Matera che, con un gazebo collocato in piazza Vittorio Veneto, ha fatto informazione e accoglienza turistica con personale che indossava un ‘fratino’’ identitario. Bella iniziativa, che andrebbe attivata anche in altre zone della città : dalla terra di nessuno di piazza Matteotti ( e l’ex ufficio di collocamento, dotato di bagni decenti, è senz’altro il luogo ideale per farlo) a quella di via Ridola, dove giace inutilizzato da oltre un chiosco. Matera non ha uno Iat e non sarebbe male che si decidesse a muoversi per attivarlo, seguendo l’iter di settore come abbiamo scritto in altri servizi. L’altra segnalazione riguarda il percorso 406 che da Porta Pistola conduce sull’altipiano murgico. Nonostante il divieto, a causa della pericolosità del percorso, la gente scavalca a proprio rischio e pericolo. Per ora non se ne parla a risolvere la questione. Forse questa estate, forse . E con un percorso a tre che coinvolge Ente Parco, Comune e Regione. Attendiamo i fatti…



IN ATTESA DEI PONTI DEL 25 APRILE E DEL 1 MAGGIO