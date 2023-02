Brr… freddo da neve. E il vento impazza

L’allarme meteo lo ha confermato, che le temperature sarebbero calate. Ma per la neve non è ancora il momento. E, del resto, il forte evento spazza e soffia forte tanto da abbattere cartelloni stradale, vecchie antenne, intonaci scrostati e alberi come quello di via don Luigi Sturzo nel rione Platani. Sul posto i vigili, sia del Fuoco e che quelli della Municipale, hanno avuto un bel da fare. Quanto ai rami. Peccato che le ordinanze di rito non consentano di conservarli per i fuochi di San Giuseppe…