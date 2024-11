Brr…. E’ aria di Natale all’Emporio Morelli

Basta varcare la soglia dell’antico negozio di via Cererie per respirare, ormai tutto l’anno, quell’aria di attesa e di atmosfera natalizia che passa per pupi di tutte le dimensioni e fattezze ( curiosità, come sempre per quelli intenti a fare i bisogni), presepi già pronti con la Natività o per tutto l’occorrente per prepararne uno. E qui spazio alla fantasia: dalla carta pressa, quella stellata, ambienti, luci, particolari per allestire uno iazzo, una cantina o il focolare, luminarie e meccanismi per azionare un mulino ad acqua o per il fuoco della forgia di un fabbro. Ma non si trascurano nè le arti e nè i mestieri. Emanuele Morelli, che porta avanti da tempo la tradizione di famiglia, quest’anno ha allestito un bancone ricoperto da un vetro per soddisfare le piccole e grandi esigenze degli appassionati. Siamo d’accordo prima il presepe, poi l’albero. E buon Natale con il tormentone del Babbo Natale ” Santa Klaus” che ripete ” OOOh ooh, Happy Christmas” o il sottofondo musicale della tradizione materana.