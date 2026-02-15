Brr…Che freddo. Malgioglio a Montescaglioso ”scalda” il Carnevale

C’eravamo e abbiamo verificato in piazza quello che il paroliere e cantante siciliano ha avvertito sul palco con un invito a ballare per scaldarsi sulle note di ”Fernando, Gelato al cioccolato” e con un repertorio dai ritmi latini per una serata, quella di domenica 15 al Carnevale di Montescaglioso, con il termometro sceso a 4 gradi. Temperatura che hanno indotto Cristiano Malgioglio a presentarsi sul palco ben coperto e con un cappello rosso, che ha portato per tutta la serata. Ha coinvolto il pubblico come sa fare invitando cinque ragazze e altrettanti ragazzi (ma questi hanno risposto in pochi) a ballare la salsa e invitato alcuni fans, che avevano il ciuffo bianco, per una foto e chiedendo loro come avessero realizzato una pettinatura come la sua…Poi il saluto, un arrivederci con un ”vi amo” per un nuovo incontro, magari con le temperature estive. QUI Video: https://www.facebook.com/reel/913060724539154



La sua esibizione è stata preceduta e seguita dalle esibizioni del dj set by De Xenia e Rossella Dipierro che hanno spaziato su un repertorio internazionale e tra questi, visti gli apprezzamenti dei giovani, i successi dei grandi nomi di radio deejay come Albertino(lo scorso anno a Montescaglios), Linus, Prezioso, Molella, ma anche altri come Eiffel 65, David Guetta e altri senza dimenticare brani mixati con tanta originalità. Musica, colori e voglia di divertirsi e con un saluto a quanti stanno seguendo il carnevale di Montescaglioso,e un ringraziamento agli organizzatori dell’evento per il programma e per l’allestimento dei carri di cartapesta, che ogni anno migliorano per fattura e temi trattati. A ricordarlo, prima del concerto di Cristiano Malgioglio, il sindaco Vincenzo Zito, accompagnato dall’assessora Francesca Mazzoccoli e neo consigliere provinciale e il presidente dell’Amministrazione provinciale Francesco Mancini. Naturalmente il Carnevale continua fino al martedì grasso… E’ l’occasione per visitare la città della musica e dell’Abbazia di san Michele e per gustare piatti e prodotti tipici locali.

