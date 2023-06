Brigate pirla….abolite l’abuso d’ufficio e istituite l’abuso di lavori socialmente utili

Ieri abbiamo stigmatizzato a caldo, avendo seguito in streaming l’evento ed essendone quindi testimone, la intollerabile falsificazione della realtà andata in onda a reti unificate, a fronte di poche e chiare battute pronunciate da Beppe Grillo (https://giornalemio.it/cronaca/brigata-di-deficienti-contro-le-brigate-di-cittadinanza/). Semplicemente perchè è indegno di una democrazia. Non deve accadere. La si può pensare come si vuole di Grillo o di altri leader politici. Eppure accade, ed è incredibile, che forze politiche di governo e personaggi attigui -quelli che loro rappresentano la politica seria- non si rendano conto del ridicolo di cui si coprono nel far la faccia truce a fronte di fatti semplicemente non veri, palesemente falsi. Fratelli d’Italia in una nota ufficiale: “L’odio e la violenza evocati nelle parole di Grillo riportano agli anni bui dove il piombo e il sangue hanno sporcato le strade d’Italia. Chieda immediatamente scusa“. Come la Lega che scrive: “Parole gravi, sconcertanti e inaccettabili che evocano pagine drammatiche della storia del nostro Paese. Anche Elly Schlein è pronta ad indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centro destra sotto il simbolo delle brigate?” Sembrano fatti con lo stampino. Ma sanno leggere due righe? “Sono del mestiere?” direbbe Checco Zalone. Certo che lo sono. Sono bravissimi a buttarla in caciara, così da distogliere l’attenzione su cosa stanno facendo e non facendo al governo. E stendiamo un velo pietoso sulla medesima pratica operata da chi per dovere deontologico dovrebbe astenersi dallo scrivere cose non veritiere. Ma ecco il loro nuovo perculamento da parte dell’elevato che ci va facile facile a nozze e li invita, opportunamente, “ad abolire l’abuso d’ufficio e mettere l’abuso di lavori socialmente utili“…e dal web in cui cominciano a fioccare foto come quella in copertina.

