Brigata di deficienti…contro le brigate di cittadinanza

Ma questi lo sono lo fanno? A seconda dei casi siamo di fronte a sciatteria o a palese malafede con precisa volontà di falsificare la realtà. Perchè è incredibile la canea che si è scagliata contro Beppe Grillo (e per la regola transitiva contro la Schleyn che ha avuto l’ardire di recarsi alla manifestazione del M5S) per l’invito palesemente ironico con cui “l’elevato” nel suo intervento a sorpresa (per altro tra i meno brillanti della sua carriera) ha invitato nel suo solito tono “cazzeggiante” gli attivisti del M5S a protestare contro l’abolizione del reddito di cittadinanza con la costituzione di “brigate di cittadinanza” ed andare a riparare in incognito (con il passamontagna, dunque) beni pubblici: aiuole, marciapiedi, tombini e quant’altro. Invece di parlare dei contenuti della manifestazione: del precariato, dei poveri, del salario minimo, i detrattori ad ogni costo si sono attaccati disperatamente a quella parolina “brigate” e giù botte. Ovviamente non hanno citato le altrettanto utili “brigate di sala” o le “brigate mediche cubane” che sono giunte qui da noi in periodo covid. Ma per questi signori siffatti atti di utilità pubblica a cui sono stati incitati i grillini, devono essere ritenuti talmente eversivi da associare il tutto addirittura alle Brigate rosse. Roba da matti. Roba da deficienti patentati. Ascoltate cosa è stato detto per davvero -nel brevissimo video qui sotto- per capirci e capire il livello di capziosità raggiunto in questa vicenda. Pratica intollerabile ed irrispettosa del sacrosanto diritto di corretta informazione dei cittadini.

Ha avuto buon gioco lo stesso Grillo che a fronte di queste reazioni sguaiate ha postato su Instagram una foto con giacca militare e cappello mimetico, maglietta del Movimento 5 stelle, passamontagna, occhiali da sole e un cartello in mano: “Brigata di cittadinanza, reparto d’assalto”…..con la didascalia al post “Brigata riparazione panchine”. E poi: “Restiamo in attesa delle brigate dei tombini e dei marciapiedi”.