Ricevere una così alta onorificenza, come il brevetto di maestro del lavoro, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è un onore che vale doppio e riempie di fierezza chi lo riceve e l’ intera Basilicata. Ed è stato cosi per il maestro del lavoro Nicola Domenico Lapacciana,dipendente della Inteltec di Matera, accompagnato alla cerimonia dal console della provincia di Matera Fabrizio Lupariello. Poche parole, tanta commozione, alla presenza anche del ministro del lavoro Andrea Orlando, con la consapevolezza che quel momento è condiviso con altri colleghi e colleghe della Basilicata, per un impegno a continuare sul campo quanto fatto finora e da trasferire ai giovani. I maestri del lavoro sono abituati a lavorare in silenzio, a dare il massimo di se stessi e a chiedere altrettanto ad altri. Sicurezza, formazione, sono il frutto di esperienza, delle ”buone pratiche del sapere e di tanto senso di responsabilità.