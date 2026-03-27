“Breve storia d’amore” in tour tra Matera e Potenza con proiezioni, incontri con il pubblico

Prenderà il via lunedì 30 marzo in Basilicata il tour della sceneggiatrice e regista Ludovica Rampoldi, che debutta dietro la macchina da presa con il film Breve storia d’amore, uscito lo scorso novembre. Il ciclo di incontri, in programma dal 30 marzo al 1° aprile 2026, rientra nel progetto Meet us at cinema promosso dalla Lucana Film Commission per incentivare e sostenere le sale cinematografiche della regione.

“Abbiamo voluto inaugurare questo progetto, pensato per le sale cinematografiche lucane che vorranno aderire, con Ludovica Rampoldi, autrice con oltre vent’anni di esperienza nella scrittura per il cinema e la televisione e che lo scorso anno ha deciso di debuttare dietro la macchina da presa — afferma Margherita Gina Romanello, Presidente della Lucana Film Commission — Durante il tour Rampoldi incontrerà il pubblico, ma anche gli studenti: il 1° aprile a Potenza terrà una speciale masterclass rivolta alle ultime classi delle scuole superiori e agli universitari”.

Tra le sceneggiatrici più autorevoli del panorama italiano, Ludovica Rampoldi ha firmato titoli come Il traditore, Esterno notte, 1992 e I leoni di Sicilia. Con Breve storia d’amore (2025) intraprende ora un percorso autoriale anche alla regia.

Il tour inizierà il 30 marzo 2026 a Matera, dove Rampoldi presenterà Breve storia d’amore al cinema Guerrieri alle ore 19, seguito da un incontro con il pubblico. Il giorno successivo, 31 marzo, la regista sarà in provincia di Potenza per tre proiezioni con dibattito: alle 15 a Rionero in Vulture, presso l’auditorium dell’IRCCS CROB, alle 17 al Cineteatro J. Obadiah di Oppido Lucano e alle 18 all’auditorium Fedele Zotta di Genzano di Lucania. La mattina del 1° aprile, infine, incontrerà studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Università della Basilicata alle ore 10.30 presso la Galleria Civica di Potenza per una masterclass dedicata alla scrittura per il cinema.

Presentato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, Breve storia d’amore è prodotto da Indigo Film, HT Film e Rai Cinema ed è distribuito da 01 Distribution. Nel cast Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino interpretano quattro personaggi uniti da una fitta rete di relazioni.

Il film racconta la storia di due coppie: i trentenni Lea e Andrea, e i cinquantenni Rocco e Cecilia. Quattro personaggi i cui destini collidono la sera in cui Lea conosce Rocco in un bar e inizia con lui una relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo. Un tradimento come tanti, in apparenza, che prende una piega imprevista quando Lea comincia a intromettersi nella vita di Rocco, fino a coinvolgere i rispettivi compagni in una resa dei conti finale.

“Ho scritto la prima bozza di questa storia molto tempo fa – scrive Ludovica Rampoldi nelle note di regia – Avevo venticinque anni, e idee intransigenti e assolute sulle relazioni – quella perentorietà che si può avere solo davanti a cose di cui non si sa niente. Quando ho ripescato quel vecchio soggetto, anni dopo, mi sono trovata davanti le stesse domande da cui ero partita. Cos’è una coppia? Come funziona, quali sono i suoi confini, cosa la tiene insieme e cosa la fa naufragare, cosa è lecito e cosa inaccettabile nell’unione tra due individui? Solo che di risposte non ne avevo più, non così perentorie almeno. “Non c’è niente di più impenetrabile di una coppia. Non riesci a capirla una coppia, neanche quando ne fai parte” dice Yasmina Reza in Felici i felici. E se non riesce a capirla lei, figuriamoci io. D’altra parte, proprio ciò che è misterioso e impenetrabile merita di essere esplorato. Da qui l’idea di fare di questa storia il mio primo film da regista, cercando una strada personale al tema più logoro del mondo: lei, lui, l’altro – e l’altra”.

Biografia di Ludovica Rampoldi

Ludovica Rampoldi lavora come sceneggiatrice per il cinema e la televisione. Tra le collaborazioni: quella con Marco Bellocchio (Il traditore presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2019, per il quale ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento per la migliore sceneggiatura, e Esterno notte, presentato a Cannes Premier nel 2022, candidato ai David come miglior sceneggiatura, vincitore del Nastro d’Argento per la miglior serie), Bernardo Bertolucci (The Eco Chamber che doveva essere l’ultimo film del regista), Gabriele Salvatores (Il ragazzo invisibile, Nastro d’Argento per il miglior soggetto e Young Audience Award agli EFA). Tra i suoi altri lavori, La doppia ora, regia di Giuseppe Capotondi, presentato in concorso a Venezia nel 2009, premiato con la Coppa Volpi e candidato come miglior opera prima ai David di Donatello e agli EFA. Recentemente ha firmato il copione del film Il maestro di Andrea Di Stefano (Selezione Ufficiale Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia) e di Primavera, esordio alla regia di Damiano Michieletto presentato al Toronto International Film Festival, entrambi prossimamente in uscita. Per la tv ha creato e scritto serie di successo, tra cui The Bad Guy, Gomorra, la trilogia 1992/1993/1994, e ha lavorato all’adattamento italiano di In Treatment. Ha creato la miniserie Nemesi, per la regia di Piero Messina, con Pierfrancesco Favino e Barbara Ronchi, in uscita su Netflix nel 2026.