Bretella di via Roma by night. Ci siamo, in attesa delle soluzioni definitive

E a un giorno dall’apertura quella bretella che collega via Roma a via Rosselli dove è la rotatoria che porta in via Aldo Moro o in via Dante, quel nuovo percorso è entrato negli itinerari dei materani e degli ospiti. Oltre al traffico leggero accoglie anche quello pesante dei bus urbani,in particolare, con la fermata della Miccolis e di altri vettori turistici. E’ presto per un bilancio anche perché si attende il completamento dei due versanti di piazza Matteotti(quello della ex stazione dei bus) dove si stanno realizzando vialetti e spazi verdi con elementi di arredo e quello sul versante (ora transennato) prossimo a via don Minzoni (interamente pedonale) e di via Cappelluti dove c’è il cantiere del parcheggio interrato. Cambierà tanto sul piano della viabilità e della pedonalizzazione. Ma attendiamo l’anno nuovo per vedere gli effetti dei cambiamenti, in attesa di una alternativa per il transito e la sosta dei bus extraurbani turistici e dei pendolari. Dibattito aperto.

