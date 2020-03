Eccesso di zelo? No, buon senso e attenzione alle fasce deboli, come i bambini, facili vettori di contagio anche con una semplice influenza. E per chi ha lavorato in asili, come il nostro amico e collega Salvatore Verde, sa cosa significa. Da un Salvatore all’altro… il giovane sindaco Salvatore Cosma, che il 12 marzo scorso ha emesso una ordinanza semplice e chiara. E così ha disposto che ‘ i minori non possono uscire di casa senza essere accompagnati da un adulto, alfine di evitare assembramenti in luogo pubblici o privati”. Il provvedimento dispone,inoltre, di ‘non uscire di casa se non per estreme necessità e muniti di autocertificazione”, indica i limiti a lasciare Tursi se non per motivazione accertate ( saluti o comprovati motivi personali) e offre una serie di servizi con numeri da contattare per alcune incombenze. Tanto buon senso da parte di tutti per superare questa fase difficile per l’Italia e per la città di Albino Pierro , che ha un contesto storico e culturale di pregio davvero interessante. E che vi consigliamo di visitare.