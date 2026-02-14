Bravo Raffaello Digilio, ma non vien scelto per la quartina finale di The Voice Kids

Alla fine della esibizione dei sedici finalisti, la somma del voto della giuria di qualità più quello del pubblico in studio, ha decretato il vincitore della edizione 2026 di The Voice Kids tra la quartina scelta dai coach. Purtroppo non ha potuto concorrere per questo ultimo miglio il materano Raffaello Digilio in quanto i suoi coach (Clementino e Rocco Hunt) hanno scelto Adrea Ronga. Infatti, dopo le 16 esibizioni Loredana ha portato in finale Briana Samira Camara, Nek ha scelto Matteo Trullu. Arisa ha scelto Francesca Lanza, mentre Clementino e Rocco Hunt hanno mandato all’ultima esibizione Andrea Ronga. I quattro si sono esibiti di nuovo prima dell’ultima votazione, cantando un loro cavallo di battaglia. Alla fine la finale di The Voice Kids 2026 è stata vinta da Matteo Trullu. Per il giovane talento lucano (che ha proposto il brano Rondini al guinzaglio di Ultimo) è stata comunque una straordinaria esperienza che potrà essere di ispirazione per proseguire su questa strada, magari -come è stato suggerito- studiando ed imparando a suonare qualche strumento. Il tempo gioca a suo favore e se vorrà il futuro potrà riservargli altre belle sorprese.

