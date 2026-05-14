Bravo Presidente!Cantieri eterni sulla SS7? Si lavori anche di notte

Provocazione? E’ senz’altro una richiesta sensata, visto che altrove, ma soprattutto all’estero i cantieri stradali, di opere pubbliche, vanno avanti anche di notte per contenere al massimo i disagi alle popolazioni. Il presidente di Confapi, Massimo De Salvo, non gira intorno alle parole ed è stato immediato alla richiesta inviata a ”chi di competenza”. Attendiamo risposte. Del resto, fatta eccezione per alcuni tratti, e lo abbiamo verificato sul campo, https://giornalemio.it/cronaca/cantieri-ss7-e-basentana-una-certezza-il-semaforo/ , gli organici al lavoro tra statale 7 e Basentana sono ridotti all’osso



COMUNICATO STAMPA

Disagi per i cantieri sulla S.S. 7 Matera-Ferrandina

De Salvo: situazione intollerabile, si lavori di notte

Con una nota inviata alla Prefettura, all’Anas, al Dipartimento regionale Infrastrutture e Mobilità e alla Provincia il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, ha segnalato la situazione di estremo disagio che si protrae da giorni sulla S.S. 7 Matera-Ferrandina a causa della presenza di cantieri edili che rallentano oltremisura il traffico veicolare, notoriamente già difficoltoso.

“In una strada molto trafficata, con circa 13mila passaggi al giorno in entrambe le direzioni di marcia, il perdurare dei cantieri crea difficoltà a lavoratori, imprenditori, studenti, cittadini”, scrive De Salvo.

“Comprendiamo la necessità di mettere in sicurezza la carreggiata, tuttavia, a nostro parere sarebbe opportuno eseguire i lavori durante le ore notturne in modo da limitare i disagi e il danno economico per le imprese che movimentano le merci sulla strada statale 7”



“Non è tollerabile impiegare un’ora per un tratto lungo 28 chilometri, percorso quotidianamente da lavoratori e imprese, con camion che effettuano numerosi viaggi per il carico e scarico delle merci e dei materiali. Ciò significa ridurre i viaggi e ridimensionare l’attività lavorativa” – prosegue il Presidente di Confapi Matera.

“Abbiamo chiesto alle Istituzioni, ciascuna secondo le proprie competenze, di intervenire per ridurre al minimo possibile il disagio, chiedendo alle imprese interessate di accelerare l’esecuzione delle opere ricorrendo al lavoro notturno”.

“Resta impregiudicata – conclude De Salvo – la questione dell’estrema pericolosità di una strada assolutamente inadeguata rispetto al traffico veicolare quotidiano, che riveste una grande importanza per tutta la regione in quanto mette in collegamento i due capoluoghi nonché Matera con le aree interne”.

“Da diversi decenni si parla del raddoppio della strada statale 7 Matera-Ferrandina, ma quella che è unanimemente considerata una priorità assoluta, nei fatti assurge agli onori della cronaca solo per i non pochi incidenti mortali. Sicurezza degli utenti e benefici per l’economia regionale non trovano riscontro in un iter procedurale ancora fermo alla fase della progettazione”

Pasquale Latorre

Area Impresa/Comunicazione