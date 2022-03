Libertà, Consenso, Bontà è il motto dell’Ucraina. Un Paese libero che lotterà con tutte le forze e,sopratutto, con il sostegno di altri popoli per difendere quella Terra, la sua unità, dopo l’invasione dell’esercito russo. Le sofferenze della guerra, un evento comunque da condannare, hanno coinvolto tutti : grandi e piccini. E ognuno dà quello che può. I musicisti hanno una sensibilità particolare, come il materano Antonio Esposito che ha eseguito al piano l’inno ucraino, con la sua particolare capacità interpretativa. Davvero una esecuzione intensa che esalta la versione musicata e scritta dagli autori Pavlo Čubynskyj e composto da Mykhaylo Verbytsky. Bravo Antonio. Una esecuzione esemplare. Fatela ascoltare e condividerla a ucraini e russi perchè il cessate il fuoco e la pace ritornino.

Antonio Esposito

🇺🇦 “La gloria dell’Ucraina non è ancora morta, né la sua libertà.”

🎼🎶 Questa esecuzione dell’inno nazionale dell’Ucraina, vuol essere il mio omaggio, nel mio piccolo, piccolissimo, a tutto il popolo ucraino a cui va il mio più profondo affetto e la più sincera solidarietà. 🎹🎻

Forza… 💪🏻💙💛

l testo dell’Inno Nazionale dell’Ucraina nella lingua nazionale

Ще не вмерла України

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

E LA TRADUZIONE IN ITALIANO

Non è ancora morta l’Ucraina

Non è ancora morta la gloria dell’Ucraina, né la sua libertà,

a noi, giovani fratelli, il destino sorriderà ancora.

I nostri nemici scompariranno, come rugiada al sole,

e anche noi, fratelli, regneremo nel nostro Paese libero.

Daremo anima e corpo per la nostra libertà,

e mostreremo che noi, fratelli, siamo di stirpe Cosacca.

