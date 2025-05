Bravi ragazzi.” PretenDiamo legalità” anche con Parole, musica e ballo

Davvero un bell’esempio di partecipazione e anche di stimolo per gli adulti a lavorare con le buone pratiche per diffondere la cultura della legalità,a cominciare dalla scuola. Tant’è che gli allievi della classe 2^C dell’istituto comprensivo ” Pitagora” di Bernalda ( Matera) con lo spot di inclusione e dell’amicizia ” Accanto” sono i vincitori della ottava edizione del progetto/concorso “Legalità” promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un video spot gradevole sull’onda rap che piacerebbe al cantante Clementino, facciamo un nome su tutti, per simpatia e appeal che ha nei giovani Lo si è appreso in Questura nel corso della cerimonia della premiazione di tre delle 16 scuole che hanno partecipato al concorso provinciale. I ragazzi della ”Pitagora”- saranno premiati nel corso della cerimonia nazionale il prossimo 28 maggio presso la Caserma della Polizia di Stato di Caserta, dove si tengono le attività formative per gli allievi del Corpo. Il questore Emma Ivagnes nel corso della cerimonia, alla quale ha partecipato anche la Dirigente dell’ Ufficio scolastico provinciale Rosanna Cancelliere, ha premiato anche gli studenti dell’istituto comprensivo di Marconia di Pisticci ” Padre Pio da Pietrelcina” per uno spot sui diritti dei bambini nella Costituzione e il Liceo classico ”Carlo Levi” di Matera per uno spot sulla ludopatia. ” Scopo dell’iniziativa -è stato detto nel corso della cerimonia- la diffusione della legalità e della cultura dei valori civili, in particolare del rispetto delle regole, punto di riferimento essenziale per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta”



IL COMUNICATO DELLA QUESTURA

PretenDiamo Legalità: premiati in Questura gli studenti della Provincia di Matera vincitori del progetto/concorso, promosso da Polizia di Stato e Ministero dell’Istruzione e del Merito

Si è svolta questa mattina nella Sala Palatucci della Questura di Matera la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno realizzato i lavori risultati vincitori, a livello provinciale, della 8^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Alla cerimonia hanno partecipato il Questore Emma Ivagnes, la Dr.ssa Rosaria Cancelliere, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale di Matera, i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti.



Anche quest’anno, il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado e finalizzato all’educazione alla legalità, ha visto la partecipazione di oltre mille tra ragazzi e ragazze degli istituti scolastici del Capoluogo e della Provincia, che hanno prodotto una trentina di opere, fra cui spot o cortometraggi.

I temi trattati dai più piccoli hanno riguardato i diritti dei bambini espressi nella nostra Costituzione, l’educazione all’affettività e lo sviluppo sostenibile. I ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado hanno, invece, approfondito le tematiche della sicurezza ferroviaria e stradale, dell’inclusione, della cittadinanza digitale e della sicurezza online.



Di seguito le classi degli istituti scolastici premiati:

SCUOLA PRIMARIA

I.C. “Padre Pio da Pietrelcina – Flacco” PISTICCI (MT) – plesso San Giovanni Bosco di Marconia – classi 4^A 4^B: “Costituzione e diritti dei bambini” (opera digitale);

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I.C. “Pitagora” BERNALDA (MT) – classe 2^C: “Accanto” (brano musicale con video);

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Liceo Classico “Duni-Levi” Matera – classe 3^C: “Ludo: il gioco del destino” (spot).

Il Questore Emma Ivagnes, che ha presieduto la Commissione esaminatrice, nel dare il benvenuto agli studenti ed ai loro insegnanti, ha espresso apprezzamento per l’impegno dimostrato e per l’eccellente livello degli elaborati prodotti. A riprova di ciò, quest’anno, uno dei lavori selezionati dalla Commissione, sarà premiato, a livello nazionale, come miglior opera per la categoria video/spot ovvero brano musicale.

Si tratta di un video musicale, realizzato dalla classe 2^C dell’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda. Gli studenti, accompagnati dalla Dirigente Scolastica Grazia Maria Marciuliano e dalla docente di musica Silvia Russo, il 28 maggio prossimo, presenzieranno alla cerimonia di premiazione presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta, dove avranno anche l’occasione di condividere una giornata con i frequentatori dei corsi per diventare poliziotti.



Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Rosaria Cancelliere, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, che offrono, sia ai bambini della primaria sia agli studenti più grandi, l’opportunità di approfondire, anche attraverso gli incontri con gli esperti della Polizia di Stato, il tema del rispetto delle regole, fondamentale per la crescita delle nuove generazioni.



Al termine della cerimonia, i ragazzi hanno avuto modo di visitare uno stand della Polizia Scientifica, dove hanno curiosato tra le apparecchiature impiegate dagli operatori nei sopralluoghi, e di osservare da vicino le autovetture “specializzate” in dotazione alle Volanti.

La settimana in corso coincide, inoltre, con le iniziative per la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, istituita il 25 maggio 1983 dalle Nazioni Unite, a seguito del rapimento, il 25 maggio 1979, a New York, di un bambino di 6 anni, Etan Patz.

La Polizia di Stato è costantemente impegnata nel prevenire e fronteggiare questo fenomeno. In queste circostanze è fondamentale la tempestività per provare ad avere maggior successo nella ricerca. Quest’anno, in occasione della ricorrenza, anche a Matera sarà distribuito un pieghevole informativo ed un segnalibro, che contengono informazioni e consigli utili.

Matera, 21 maggio 2025