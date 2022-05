Dietro le loro camicie bianche e l’attaccamento alla festa della Bruna, in onore della Protettrice di Matera, c’è il cuore di ragazzi e padri di famiglia che batte per la solidarietà. E questa volta, come riporta il post pubblicato sulla loro pagina social – che riportiamo più avanti- c’è un progetto andato a buon fine, che li riempie di orgoglio. Il prossimo 25 maggio presso le sale parto di Ostetricia, nell’Ospedale ”Madonna delle Grazie” .sarà inaugurata la ”sala della Terra – Nascere dolcemente”. Un luogo dove il lieto evento è un segno di vita, speranza per tante famiglie. Gli ”Angeli” – coordinati dal presidente Mariano Iacovone- hanno fatto muovere le loro ali ancora più in alto, dopo altre prove di impegno sociale che abbiamo riportato durante la pandemia da covid 19 e in altre situazioni. Il loro impegno, ne siamo certi, non finisce qui. Da cosa, come si suol dire, nasce cosa. Attendiamo di rivederli, con tanti materani, per la festa del 2 Luglio che finalmente ritorna. E anche qui serve un altro colpo d’ali…

IL POST PER L’INAUGURAZIONE DELLA SALA DELLA TERRA

Siamo ormai giunti al termine della nostra iniziativa.

Non è stato semplice, ma finalmente siamo felici di annunciarvi l’inaugurazione della SALA della TERRA “Nascere Dolcemente” il giorno 25 maggio 2022 presso l’Ostetricia-Sale Parto dell’Ospedale “Madonna delle Grazie “di Matera.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quanti voi cittadini ed imprendditori,la Direzione ASM,il Direttore e il personale dell’Ostetricia-Sale Parto e gli Amici della nostra associazione, Cinzia Bottalico e Ignazio Olivieri che col il loro contributo hanno reso possibile questa iniziativa.