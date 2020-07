Buon sangue non mente e quando si è educati ai buoni principi significa che le generazioni si trasmettono valori, che possono essere d’esempio a tanti, soprattutto quando si è piccoli cittadini oggi e donne e uomini domani. E così la piccola Matilde Molteni di sei anni, che ha parte del suo cuore tra Matera e Milano (quante M…) è stata protagonista di una prova di onestà davvero esemplare,oltre che rara, che merita di essere menzionata. Lei è attualmente in vacanza a Gatteo a Mare (FC) con i genitori Claudio e Cristina, vigili urbani in servizio a Milano, con il fratellino Cristian, e i nonni Franco Vitulli (ex vigile urbano a Matera) e la nonna Anna Maria quando si accorge in albergo, alloggiano all’Hotel Corallo, che un signore bergamasco ha appena smarrito un mazzetto di banconote, cadutegli dalla tasca. La piccola ha un ottimo spirito di osservazione, pur essendoci tanta gente, e avvisa la mamma di quanto ha visto. Pochi minuti e il signore, che non si era accorto di aver smarrito le banconote, viene avvisato di quanto accaduto. Ringraziamenti d’obbligo per tanta onestà ma per una famiglia in ‘divisa’ è normale esserlo.



E’ l’Italia dei piccoli e grandi gesti fatti in silenzio, con umiltà e onestà, senza nulla chiedere in cambio. Basta un sorriso, una carezza in questo caso, una stretta di mano per un segno che sa tanto di solidarietà e senso del dovere. Il nonno Franco, quando era in servizio, fu protagonista del ritrovamento di un portafogli in piazza Vittorio Veneto a Matera. Si attivò subito per rintracciare il proprietario, in vacanza nella Città dei Sassi. Piccole storie che vengono dai piccoli e chissà che un giorno Matilde, la cui famiglia è segnata dalle M di Milano e Matera, non segua le orme dei genitori e del nonno. C’è tempo. Prima lo studio, anzi le vacanze meritate a Gatteo a Mare. Poi a settembre il suono della campanella per il ritorno a scuola e con il ricordo di una estate segnata da una buona azione, che ha riempito di gioia quanti hanno apprezzato un piccolo ma grande gesto di onestà.