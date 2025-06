Brava Doriana, la tradizione in ‘’pasta’’ con gli abiti della tradizione

Non ne abbiamo potuto parlare prima, per via della campagna elettorale per le comunali e per i riflessi che sta avendo l’effetto ‘’anatra zoppa’’ sulla formazione della giunta comunale, ma Doriana Locantore- alla Locanda dei Sassi- con la cortesia e la passione di sempre ci ha informato quotidianamente sulla dedizione che ci mette nel produrre i diversi formati di pasta fatta in casa, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/con-doriana-nei-sassi-una-vita-e-tanta-passione-per-la-pasta-fresca/. E tra le tante foto pervenuteci una ci ha fatto ritornare a un pezzo di passato, che ricordiamo, legato alla vita dei rioni Sassi, quando madri, sorelle, zie, nonne impastavano e poi producevano orecchiette, gnocchi e via elencando. Altri tempi e con il profumo di un ragù di carne mista con foglie di alloro che ‘’arricchivano’’ il piatto unico o maestro per le numerose famiglie di un tempo. Brava Doriana hai dato un segnale preciso di come si possa valorizzare l’identità di un luogo, mettendoci, cuore e indossando un vestito d’epoca .