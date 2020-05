Niente assembramenti ed eventi come la festa del 2 Lugli che avrebbero procurato non pochi problemi, con divieti conseguenziali di allestire luna park e mercati. Ma tutto il resto, con le dovute precauzioni e dispositivi di sicurezza si potevano e si possono attivare, sopratutto a Matera che paga doppiamente il silenzio seguito alla chiusura delll’anno di capitale europea della cultura e le restrizioni seguite alla lunga inattività per la quarantena da virus a corona. E Franco Braia, operatore turistico, punta il dito e commenta il comportamento del Comune di Matera che con una ordinanza ha bloccato ogni cosa e prima delle misure disposte dal Governo a partire dal 4 maggio,che consente la ripresa scaglionata e anticipata di diverse attività produttive. E poi si parla a vuoto, ” a vacant” come si dice in dialetto materano di turismo di prossimità. Per vedere la città e con quali attrazioni da fine settimana? Una vetrina di prodotti tipici, magari per le aree interne di Basilicata, di artigianato artistico, attività legate alle tradizioni o di animazione territoriale che in passato hanno consentito di muovere l’economia locale e di creare relazioni con altre realtà. Tutto cancellato a priori? Se a livello nazionale il ministro per il Turismo e il Beni Culturali, Dario Franceschini, sta lavorando all’apertura di musei e a tenere in considerazione lavoro e produzioni di quanti lavorano nel settore dello spettacolo in città o in spiaggia e allora Matera non deve fasciarsi anzitempo la testa, prima di essersela rotta. Tanto più che gli ospedali hanno altro tipo da svolgere nelle attività di prevenzione e cura da virus a corona, sopratutto in Basilicata, dove la riforma politica e accentratrice del passato, li ha svuotati di funzioni importanti, favorendo la migrazione sanitaria. Altro capitolo, altre responsabilità e irresponsabilità che non vanno dimenticati. Si tratta di curare e non di soffocare l’economia. Molte attività sono alla canna del gas e non riapriranno. Vanno evitate tragedie individuali o famigliari, da sovraindebitamento, usura e suicidi come riportano le cronache di questi giorni. Occorre fare passi indietro e guardare il problema anche dall’ottica di quanti vogliono e devono lavorare in sicurezza. E Franco Braia, a nome di quanti come lui, sono abituati a rimboccarsi il maniche, chiede all’Amministrazione comunale in primis di mettersi una mano alla coscienza, prima che una parte importante dell’economia locale chiuda per fallimento.

IL CONTRIBUTO DI FRANCO BRAIA

TESTO DELL’ORDINANZA:

– ” Non e’ consentito svolgere in luoghi pubblici, fiere, parchi ludici, attrazioni viaggianti, mercati ed ogni altra manifestazione commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e private disciplinata dai regolamenti comunali in occasione di ogni tipo di Festa patronale e rionale, al fine di evitare assembramenti connessi a tali manifestazioni ”

In riferimento alla ordinanza su riportata dell’amministrazione di Matera del 29.04.2020 credo sia opportuno rimarcare alcune riflessioni e mancanze che vanno fatte rilevare a chi con estrema sufficienza emana ordinanze, senza nessuna volonta’ di volersi prima confrontare, con questo mondo dal quale vivono migliaia di famiglie, societa’ , associazioni , lo stesso mondo che ha contribuito notevolmente, soprattutto negli ultimi anni, alla crescita della nostra citta’.

– Ordinanza emessa prima del 4 maggio , l’Italia apre per step nel mese di maggio ed il nostro Comune chiude tutto con grande anticipo

– si chiude ogni speranza di ripresa ai tanti settori , limitando al massimo anche la popolazione a partecipare alle varie iniziative, seppur con tutte le dovute precauzioni di sicurezza attenendosi ai vari decreti in atto, bloccando soprattutto il flusso turistico regionale ed extraregionale

– Ordinanza emessa prima della convocazione del consiglio comunale convocato per il giorno ………..luogo di confronto deputato per avere un confronto per poter emettere una ordinanza di simile importanza per contenuti e durata

– Ordinanza emessa in barba al mondo associazionistico imprenditoriale

– Ordinanza emessa in controtendenza rispetto all’andamento del problema virus a Matera ed in Basilicata senza aver valutato l’andamento generale della situazione che si verra’ a creare nelle prossime settimane

– L’ordinanza include chiaramente il mondo dello spettacolo : non sono certo i grandi artisti ad accusare il colpo. Artisti minori di ogni genere, promoter , organizzatori e tante maestranze sono la parte piu’ colpita. Migliaia di unita’ in Basilicata, lavorano dietro le quinte. A tutti loro e’ stato messo un grande bavaglio.

– Sarebbe stato giusto ed opportuno contestualmente all’ordinanza proporre una valida alternativa che andava a colmare seppur parzialmente l’ingente danno che la stessa provochera’, nei mesi fino a Luglio prossimo , da sempre i piu’ proficui della economia della nostra citta’.

Franco Braia