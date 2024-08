Braia (IV): messa la parola fine alla vicenda “usi civici” agricoltori di Montescaglioso

“Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le istanze al Comune entro il 30 settembre prossimo e finalmente diventare proprietari dei terreni che coltivano da sempre. Grazie all’emendamento Braia alla Pdl 185/2023, diventata Legge n. 46 il 14/12/2023, che ha modificato la legge n. 57/2000 “Usi Civici e loro gestione in attuazione della legge n° 1766/1927 e R.D. n° 332/1928”, l’iter diventa finalmente operativo.” E’ quanto ricorda l’esponente di Italia Viva Luca Braia in una nota che così prosegue: “Finalmente si scrive la parola “fine” ai numerosi ricorsi e controricorsi (Tar e Consiglio di Stato) che da troppi anni vedevano uno contro l’altro il comune di Montescaglioso, singoli cittadini e Regione Basilicata. La Dgr del 2013 non veniva mai rispettata e trasferiva in maniera impropria, per mancanza dei requisiti minimi previsti dalla legge, i terreni del demanio civico in disponibilità al comune. Ora sono, quindi, le procedure e le modalità operative di applicazione della nuova norma sugli usi civici. Sono state condivise nel recente incontro a cui ho partecipato, venerdì scorso, con una delegazione del Comitato Cives (Vincenzo Motola, Pietro Delia, Francesco Bubbico, Mario Pompeo, Pasquale Panico, Vincenzo Pompeo). Con me il coordinatore provinciale di Italia Viva Nicola Scocuzza e l’avvocato Cosimo Antonicelli. Ha partecipato l’amministrazione comunale di Montescaglioso rappresentata dal Sindaco Vincenzo Zito, dall’Assessore Pietro Buonsanti e dal tecnico Vito Carriero. Entro il 30 settembre, i 220 agricoltori che hanno in concessione oltre 1500 ettari da decenni, possono presentare istanza di legittimazione così come prevede la delibera comunale n. 46 del 12/07/2024 con la quale il Comune prende atto della mutata legge regionale sugli usi civici. Posso ritenermi molto soddisfatto del lavoro svolto in oltre un anno, tra vari incontri e atti approvati in II commissione e Consiglio regionale. È un risultato storico raggiunto a tutela dei cittadini, in particolare degli agricoltori, di una comunità importante come quella di Montescaglioso. Proseguirò il personale impegno politico insieme al partito Italia Viva, rappresentata in Consiglio Comunale dal consigliere Fabio Di Sabato, insieme ai tanti iscritti che stanno continuando con noi l’azione politica finalizzata a costruire un futuro migliore.”

