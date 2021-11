Per ora non c’è alcuna data circa la possibile apertura al traffico del viadotto Santo Stefano della fondovalle Bradanica in territorio di Matera.I tecnici collaudatori, che dovranno esprimere un parere finale, ”hanno richiesto ulteriori informazioni”. A comunicarlo l’Anas al senatore Saverio De Bonis che ha contattato un dirigente dell’Azienda di Stato. Il parlamentare sulla sua pagina social esprime ottimismo, con l’approfondimento in corso, circa il parere positivo sulla valutazione finale. Chiaramente si attende che venga redatto un verbale, non ne conosciamo i tempi di stesura, firmato dai collaudatori che dovranno consentire all’Anas di indicare il giorno dell’apertura. De Bonis. naturalmente, continuerà a seguire l’evolversi della situazione. Altrettanto faremo noi e i tanti cittadini, turisti , operatori economici, alle prese con i disagi procurati dalla interruzione di una arteria, che presenta situazioni di rischio a ridosso degli svincoli del borgo La Martella, come segnalato dai residenti in più occasioni.



IL POST DEL SENATORE DE BONIS

#BRADANICA, FINALMENTE CI SIAMO

Stamattina ho ricontattato la dirigenza di #ANAS per avere aggiornamenti sulla #Bradanica. Con la consueta disponibilità, dopo la dovuta raccolta di notizie presso gli uffici competenti, il dirigente con cui sono in contatto mi ha fatto sapere che i collaudatori hanno richiesto ulteriori informazioni, evidentemente per essere assolutamente certi della loro valutazione finale.

Abbiamo motivo di essere ottimisti, perché come ci ha spiegato il dirigente questa richiesta di informazioni aggiuntive può significare che i collaudatori sono orientati a esprimere un parere #positivo, e dunque a consegnare finalmente il #viadotto. Si tratta di un’arteria strategica di collegamento tra #Basilicata e #Puglia settentrionale, e quindi con l’Autostrada dei due mari (A16).

Sentirò nuovamente la dirigenza ANAS tra una decina di giorni o al massimo due settimane per avere, si spera, la buona notizia che tutti i lucani aspettano.

Vi terrò aggiornati. #sudchiamaitalia