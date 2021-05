La terra, argillosa, è quella di sempre e si muove quando e come gli pare… Pochi millimetri, sotto osservazione,monitorati continuamente dall’Anas, in attesa di sviluppi per aprire al traffico ” quando ci saranno le condizioni” il viadotto ”Santo Stefano”, a ridosso del borgo La Martella di Matera. Un tronco completato nei mesi scorsi e collaudato con le prove di carico, come abbiamo riportato in altri servizi. Ma per l’apertura al traffico, almeno a quello leggero, ce ne vuole. Prima bisogna ”intercettare” origini e cause del movimento argilloso a monte e a valle del viadotto, andando in profondità e lo si fa non a ridosso del ” G20” (entro giugno) che non c’entra assolutamente nulla con l’utilizzo della Bradanica, ma con il tempo necessario.



” E’ una situazione per noi nota – dice Mino Paolicelli, segretario territoriale della Feneal Uil che ha assunto le ultime notizie dopo l’ennesimo sopralluogo in zona. Lo scostamento, contenuto, c’è stato, si è assestato ed è monitorato. Ma, giustamente, occorre intervenire sulle cause a monte e a valle del viadotto. Ed è interesse di tutti fare le cose per bene. C’è fiducia ma occorrono i tempi tecnici per poter attivare, in sicurezza, quel tronco della Bradanica che continua a procurare disagi al traffico leggero e pesante, con le deviazioni che conosciamo. Ne sapremo di pù nelle prossime settimane. Monitoriamo anche noi e auspichiamo che si metta mano, verificando le diverse ipotesi, alla riduzione dei disagi del traffico veicolare, a cominciare da quello leggero”. Quanto a noi, siamo come San Tommaso. Crediamo se vediamo e in mezzo secolo o quasi di vicissitudini ( errori, fallimenti, nuovi appalti) la Bradanica è ancora lì con una storia da chiudere all’ultimo capitolo. Anzi, cantiere.