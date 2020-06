L’anno di Matera capitale europea della cultura avrebbe dovuto segnare una svolta per completare opere in cantiere come la fondovalle Bradanica, adeguare la Basentanta, la ferrovia Ferrandina-Matera La Martella e attivare quel progetto esecutivo, con tanto di copertura finanziaria, per la SS7 Matera Ferrandina. E invece…l’unica opera realizzata è di matrice pugliese, progettata quasi 15 anni fa, è stato l’adeguamento della SS96 Bari -Altamura che si innesta alla SS99 per Matera. Sì, la stazione delle Fal con tutte le polemiche e le perplessità sul piano procedurale, e lo scalo intermodale con parcheggio di Serra Rifusa mai attivato, ma poi il nulla… Puntualmente se ne torna a parlare, e guarda caso alla vigilia di campagne elettorale o di crisi se ne riparla (dalle associazioni di imprese ai sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil e qualche accenno governativo, come ha fatto il sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta,ma con un trasversale silenzio parlamentare) ma senza che si sblocchi nulla. Ci ritorna sù Antonio Serravezza su quegli 8 chilometri del tratto materano più croce che delizia del nostro territorio ma senza cavarci il classico ragno dal buco. Problemi vecchi e nuovi si sovrappongono e la situazione è più o meno quella del 2019 https://giornalemio.it/cronaca/bradanica-ultimi-cantieri-ma-serve-altro/ con il cantiere fermo anche dopo l’epidemia da virus a corona. E nulla per i residenti al Borgo La Martella che hanno denunciato più volte la pericolosità di quello svincolo a raso ”assassino” che è fonte di incidenti. Un cantiere infinito. Ne sentiremo ancora parlare, in campagna elettorale



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Ad un anno dalla riapertura dell’ultimo cantiere per l’ultimo tratto della Bradanica tutto tace. I titoli di coda di questa opera di congiungimento di Matera con Foggia si allontanano sempre di più. Stiamo parlando di 3,500 km del lotto di 11,500 km che collega Matera alla Bradanica. Nessuno ne parla e tutto resta lì in sospeso. Dalla Regione l’assessore ai trasporti e alla viabilità si è scordato o non conosce questo cantiere? Nel consiglio regionale ci sono dei rappresentanti materani che potrebbero risvegliare il silenzio dell’Anas e Regione. È strano come mai i politici locali si siano disinteressati alla SS655 che è iniziata da oltre mezzo secolo. Veramente vergognoso e, non mi dite che sarà uno degli argomenti delle prossime votazioni perché ormai non ci crediamo più. Anche noi cittadini materani da circa un anno ce ne siamo dimenticati di quel progetto dopo l’apertura della nuova e veloce quattro corsie che ci collega in quaranta minuti con l’autostrada Adriatica. La Bradanica è diventata secondaria ed è importante solo per raggiungere qualche paese interno o lo stabilimento della Fiat di Melfi. Ritengo che comunque l’opera debba essere terminata al più presto e dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulla ristrutturazione con una quattro corsie che colleghi Matera con la Basentana per collegare agevolmente il capoluogo con la provincia. Lo sbilanciamento della politica potentina è evidente tant’è che i suoi interessi sono rivolti troppo spesso alla sola provincia di Potenza. Se dico un’eresia spero che i nostri rappresentanti politici materani ci smentiscano e ci facciano conoscere quali sono le iniziative prese per far partire i vari progetti.