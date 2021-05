Non c’è ancora la data. Ma a giugno il viadotto ”Santo Stefano” della strada Bradanica, a ridosso del borgo La Martella di Matera, dovrebbe riaprire. Ad annunciarlo l’Anas che ha risposto a una precisa richiesta del senatore Saverio De Bonis circa lo stato di avanzamento dei lavori. Le prove di carico hanno dato esisto positivo, per cui i quattro chilometri della ”655” potranno entrare in esercizio. Nel frattempo continua il monitoraggio delle condizioni geologiche del sito. Bene. Ma siamo devoti a San Tommaso e attendiamo l’ufficialità, con tanto di data di apertura ed eventuale taglio del nastro, per una arteria dalla storia tormentata. Del resto ne abbiamo parlato ieri in altro servizio, https://giornalemio.it/cronaca/viadotto-bradanica-un-giallo-che-si-aspetta/ denunciando i rischi del traffico dei mezzi pesanti sulla ”inadeguata” bretella, utilizzata per ovviare alla mancata apertura di viadotto e strada.

LA NOTA DEL SENATORE DE BONIS

BRADANICA, DE BONIS: “DOPO TANTE BATTAGLIE, SODDISFATTO PER COMPLETAMENTO ARTERIA STRATEGICA”



“Finalmente una buona notizia. Da quando sono stato eletto continuo a chiedere informazioni all’ANAS sulla statale 655 Bradanica, l’importante bretella pensata per dare il giusto collegamento a Matera, avvicinandola all’autostrada verso Napoli e Foggia, e sulla questione ho anche presentato un’interrogazione all’allora Ministro Toninelli. L’ANAS ha risposto alla mia missiva sull’avanzamento dei lavori del viadotto Santo Stefano facendo sapere che per il prossimo mese di giugno è prevista la messa in esercizio degli ultimi 4 chilometri del nuovo collegamento. Le prove di carico del viadotto, infatti, hanno dato esito positivo. Continuerò a interessarmi della questione fino a quando non vedrò questa arteria strategica per le aree interne pienamente operativa”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis in merito alla notizia data da ANAS sulla messa in esercizio dell’opera a giugno in configurazione provvisoria, continuando il monitoraggio delle condizioni geologiche del sito.