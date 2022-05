Lo ripeteremo fino alla noia: senza cultura di impresa si va avanti con assistenzialismo, clientelismo, nullismo e si avalla tutto quello che ci viene imposto (cambiano i colori dei governi regionali, ma la situazione non cambia) dai poteri centrali sulla gestione delle nostre risorse : dall’acqua al petrolio al gas. E così, con tutte le emergenze create dalla guerra in Ucraina e dalle speculazioni parallele dei mercati internazionali, i pozzi della Basilicata e quelli ”congelati” fino a ieri sono diventati oggetto di incremento di produzioni. Quanto ci guadagniamo? Briciole e, naturalmente, possibili danni all’ambiente e alla salute. Se avessimo avuto lungimiranza e possibilità di creare una Società per la gestione delle delle fonti estrattive,con tutti i crismi imprenditoriali e di autonomia, la ” Basilicata Petroli” la musica sarebbe stata diversa.E magari avremmo fatto parto del cartello dei paesi produttori Opec, come Eni, Total, Shel e British Petroleum (BP). Antonio Serravezza va oltre e continua a lamentare il caro bollette e a chiedere risparmi. Mica facile. Per ora il taglio delle accise ci consente di respirare benzina, gasolio, gas fino a luglio, con tutti i contraccolpi già attivati sull’economia. Una scoppola anche sulla trazione elettrica. Attaccare la spina ha quadruplicato i costi. Tutto regolare? Serve una scossa…di trasparenza



BOLLETTA ENERGETICA: LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Siamo arrivati ad un punto che a causa dell’embargo del gas e del petrolio proveniente dalla Russia dobbiamo aprire una finestra sulle estrazioni che vengono o dovrebbero avvenire nella nostra Basilicata. Ogni volta che accendiamo la televisione non si fa altro che parlare della guerra in Ucraina e della chiusura dei rubinetti del gas proveniente dalla Russia e la chiusura dell’importazione del petrolio. Su questi argomenti si discute in tutte le trasmissioni televisive senza mai parlare del supporto che la nostra piccola regione offre o che potrebbe offrire con i propri giacimenti attivi e non attivi. Ricordo che la Basilicata ha il giacimento petrolifero più grande in Europa su terra ferma. In questi ultimi decenni ci sono state molte polemiche e diatribe circa l’inquinamento che questi giacimenti apportano al nostro territorio tanto che queste risorse sono state viste non più come una ricchezza ma come un pericolo per l’ambiente e i suoi abitanti. È una storia che se viene analizzata in tutta Italia, invece di utilizzare le ricchezze del sottosuolo e sotto i mari, oggi ci accorgeremmo che una buona parte delle mancate o rallentate estrazioni potevano alleggerire la nostra Indipendenza dall’ importazioni dall’estero. La politica miope del passato ci ha portati in un vicolo cieco che sarà difficile oggi riportarci in una posizione di tranquillità. Sembra assurdo se fino ad oggi non abbiamo mai pensato alla necessità di risparmiare nei consumi del gas e dell’elettricità e oggi è diventata una priorità. Necessariamente dobbiamo mettere queste due voci al primo posto nella lista delle nostre spese quotidiane, oltre al prezzo del carburante per i nostri mezzi di locomozione. L’Italia è il paese che risparmia più di tutti tra quelli europei ma con tutti gli aumenti che ci stanno coinvolgendo in tutti i settori sono certo che diventerà difficile per le famiglie italiane risparmiare e sicuramente aumenteranno coloro che non riusciranno ad arrivare a fine mese e quindi Ila povertà. Insomma un allarme rosso che ci dovrà far riflettere e rimodulare il nostro ménage familiare.