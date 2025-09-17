Box per i mercatini? No è il cantiere di piazza Matteotti

Così i box installati dall’impresa che sta eseguendo i lavori per il ”parco intergenerazionale” tra piazza della Visitazione e piazza Matteotti sono stati scambiati per quelli di un ipotetico mercatino di settembre, non annoverato nemmeno tra quelli del bando eventi comunale. E così dopo averlo sentito per l’ennesima volta, come è nostra abitudine, abbiamo chiesto il ”perchè?” di quei prefabbricati leggeri in piazza Matteotti, proprio mentre li stavano collocando davanti alla vecchia stazione delle Fal, che continua a essere inutilizzata. Per farla breve si tratta di una collocazione temporanea, per sistemare l’area di cantiere di piazza della Visitazione (i lavori stanno andando avanti spediti) e rimuovere detriti. Si lavorerà anche in piazza Matteotti, dove la bretella di collegamento tra via Roma e via Rosselli è pronta e così l’apertura dell’incrocio. Altro che mercatino…Ormai ci abbiamo fatto il callo. Servirebbe da parte del Comune (problema datato) una informazione periodica sullo stato dei lavori delle opere pubbliche e da parte della gente un modo di porsi meno superficiale verso quanto accade in città. Eppure siamo stati capitale europea della cultura 2019 e ci apprestiamo ad esserlo nel 2026 del dialogo e della cultura mediterranea con Tetouan ( Marocco). Ma la realtà è un’altra. Continuiamo ad essere sempre più convinti che atmosfere e consuetudini, per pigrizia o altro, che Matera, piaccia o no, resta un paesone. Quella dimensione provincia, scomparsa altrove, che è tanta parte della sua storia…



