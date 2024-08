Borse di studio, Zottarelli (Ardsu): pubblicato bando a.a.2024/2025

E’ stato pubblicato da parte dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata (Ardsu) il bando “Diritto allo studio” per l’anno accademico 2024/2025. A darne notizia il direttore dell’ente, Antonio Zottarelli. Il contenuto del bando è consultabile sulla home page del sito al seguente link: https://www.ardsubasilicata.it

“Anche per il 2024 – si legge nella nota introduttiva al bando – Ardsu Basilicata prosegue nell’impegno di migliorare i propri servizi e a snellire le procedure di partecipazione, così da garantire tale diritto ad un maggior numero di studenti possibile. Grazie alle risorse erogate dalla Regione Basilicata e dal Ministero dell’Università e della Ricerca ed all’utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Fondo sociale europeo (Fse), l’Ardsu Basilicata riesce ad assegnare borse di studio al cento per cento degli aventi diritto, eliminando così la figura dello studente idoneo non vincitore. Si rinnova il costante impegno della Regione Basilicata nella promozione del diritto allo studio, che costituisce uno dei pilastri della Repubblica sancito dall’articolo 34 della Costituzione, anche nell’ottica di favorire politiche di contenimento dell’emigrazione universitaria e incentivare il ritorno degli studenti iscritti negli Atenei fuori regione”. La dotazione finanziaria è di quasi 6,5 mln di euro

Per gli studenti fuori sede l’importo è di sette mila euro, quattromila euro per i pendolari, mentre per gli studenti in sede è di duemila e ottocento euro.

Il bando, in aggiunta, definisce le nuove fasce di reddito: il limite massimo di Isee è pari a poco più di 27 mila euro, quello Ispe è pari a 60 mila euro.

“Particolare attenzione – sottolinea Zottarelli – è stata offerta per gli studenti economicamente più svantaggiati, ossia agli studenti con indicatore Isee inferiore o uguale a due terzi del limite massimo. Nel bando, inoltre, è previsto un incremento ulteriore del 15 per cento della borsa di studio”.

È possibile inoltrare la domanda esclusivamente tramite la procedura web a partire dal prossimo 19 agosto, fino al giorno 7 ottobre, giorno di scadenza del bando. La domanda può essere presentata accedendo al link https://www.ardsubasilicata.it/ssw o tramite accesso alla sezione “Accesso Studenti” presente in alto a destra sul portale istituzionale dell’Ardsu Basilicata.

