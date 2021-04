Il bando della Regione Basilicata è chiaro e prevede la elargizione di borse di studio da 200 euro per gli studenti delle medie superiori per l’anno scolastico 2020-2021. Naturalmente va presentata una domanda e se avete i requisiti contributo assicurato, calcolando l’Isee del reddito famigliare. Il Caf Uil di Matera di Matera, in via Annunziatella, è a disposizione – su prenotazione-per gli adempimenti del caso. A ricevervi e a consigliarvi, in sicurezza, lo staff di segreteria e il responsabile o ”preside” sul campo Angelo Antonucci, che non ha smesso mai di studiare. Di seguito il bando per fruire delle borse di studio.