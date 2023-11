Borsa di studio sportiva ad alunno della secondaria “Don Milani” di Matera

Questa mattina l’Associazione Sportiva Ondatel Virtus Matera, rappresentata dall’ex cestista e Dirigente Sportivo Cristiano Grappasonni e i due cestisti Benas Bagdonavicius e Renato Buono, in collaborazione con l’associazione Eguedo, hanno consegnato una borsa di studio all’alunno Ogbebor Junior della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Milani” al Rione Agna, per consentire di realizzare il suo sogno: un anno di attività sportiva gratuita. “Sarà certamente un’esperienza fantastica -si legge in una nota- per questo giovane ragazzo che potrà scoprire il mondo della pallacanestro, emozionarsi e gioire assieme a nuovi compagni di squadra, comportarsi in modo leale, rispettare le regole e gli altri, sviluppare una mentalità critica relativamente ad episodi di violenza tra tifoserie opposte.

Con queste opportunità l’Associazione Sportiva Ondatel Virtus Matera, mira a promuovere la cultura dello sport e a sottolineare l’importanza dell’educazione scolastica tra i più giovani. Prendendo esempio da ciò che avviene in altri Paesi, dove la formazione di studenti e studentesse va di pari passo con la crescita sportiva dei giovani atleti ed atleta, l’Ondatel Virtu,s vuole rappresentare un primo esempio di questo virtuoso modello, assicurando anche a chi ha meno possibilità, una educazione accessibile e l’occasione di crescere nell’ambiente cestistico.”

Il Dirigente Scolastico Carmine Lamberto De Angelis “ringrazia vivamente il Coach e responsabile del settore giovanile dell’Associazione Sportiva Ondatel Virtus Matera Antonio Conterosito, per la grande opportunità offerta all’allievo dell’Istituto. Lo sport e l’attività motoria come competenza che completa la formazione, l’educazione e il rispetto delle regole, sono tra gli elementi fondanti dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Semeria di Matera.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.