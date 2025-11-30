“Book Winter Lover”: Il taccuino di Isa Grassano che accende il calore dell’inverno

Inverno, non ti temo se a farmi compagnia c’è Book Winter Lover.

Il taccuino per scaldarsi con le parole, ideato da Isa Grassano per Giraldi Editore, è la nuova pubblicazione che fa da contraltare a Book Sun Lover, guida estiva già alla seconda ristampa. È un invito gentile a trasformare i mesi più freddi in un tempo da abitare, che ci accompagnerà fino ai primi boccioli della primavera.

“Quando viaggio mi piace avere qualcosa di interessante da leggere, per questo porto sempre con me il mio diario”.

La frase di Oscar Wilde potrebbe essere il filo rosso che ha guidato la giornalista e scrittrice lucana di origini e, come si definisce lei, “figlia del sole”, nel creare il suo nuovo progetto, in libreria dai primi di dicembre, a ridosso delle festività natalizie. E quale buona occasione per regalarsi e regalare un diario che profuma di tisane fumanti, fiocchi di neve, silenzi pieni e piccole rivelazioni?



Chi conosce Isa sa che nei suoi taccuini non mette soltanto parole: mette radici, memorie, paesaggi interiori. Anche in Book Winter Lover, oltre a tantissime curiosità e destinazioni sparse per l’Italia, c’è la Basilicata che entra tra le pagine della guida con passo lieve ma profondo. Una terra fatta di silenzi che parlano, di meraviglie improvvise e di scenografie naturali così perfette da sembrare disegnate.

C’è Castelmezzano, dove le case aggrappate alla roccia, d’inverno, somigliano a un presepe che si anima piano, soprattutto quando la neve stende il suo mantello. E quella Slittovia unica nel suo genere, che sembra uscita da un romanzo d’avventura.

C’è Acerenza, borgo che d’inverno trattiene il respiro, con la sua cattedrale che domina tutto e custodisce, si dice, il mistero del Sacro Graal.

C’è Sant’Angelo Le Fratte, con i murales che l’inverno non spegne, anzi accende come fossero lanterne colorate contro le pareti di pietra.

E c’è Abriola, il San Valentino lucano, dove riti e leggende profumano di intimità e tradizioni antiche.

E poi ci sono Ninnillo e Ninnella, gli “Hansel e Gretel lucani” di Basile, che passano tra queste pagine come due piccoli spiriti guida dell’infanzia meridiana.

E naturalmente la Matera che Isa porta sempre nel cuore: i Sassi, che d’inverno diventano un teatro di luci morbide e ombre profonde; i presepi di Mario Daddiego, che intrecciano memoria e accoglienza; e Moyseion, quel luogo sospeso tra passato remoto e poesia, che non è un hotel ma un’esperienza.

Book Winter Lover diventa così un diario che non si limita a essere sfogliato, ma abitato: da racconti in controluce, suggestioni, giochi, pagine da riempire e altre da colorare. Bella e originale la sua struttura, formata da “Accendi l’Incipit”, per trovare il proprio inizio; dai “Grazie della settimana”; dalle pagine “Sbrina-pensieri”; dalle liste dei desideri; dalle curiosità natalizie e da quelle legate a Carnevale e San Valentino.

E poi le illustrazioni, ben quindici, in bianco e nero, pensate per rallentare, respirare, lasciar andare. Gli esperti dicono che colorare aiuta a ridurre lo stress: Isa, con la sua sensibilità, sembra averlo saputo da sempre.

La prefazione di Assunta Corbo aggiunge una chiave preziosa: Book Winter Lover è un invito a sostare, ad accorgersi che il calore non è solo davanti a un camino acceso o avvolti in una morbida coperta, ma anche dentro di noi, nei gesti che scegliamo e nelle parole che decidiamo di custodire. La copertina, poi, di colore rosso pompeiano, è la nuance giusta per ravvivare i colori della fredda stagione.

Insomma, l’idea perfetta per regalarsi e regalare un “pensiero” in chiave costruttiva. Uno di quei regali che difficilmente cambi il giorno dopo Natale, perché è la sua lettura che cambierà un po’ di te. Una pagina alla volta.