Bonus scolastico ad Altamura le domande entro l’8 settembre

Isee alla mano, fatevi aiutare da un consulente o dai centri di assistenza fiscale, e e se siete nelle condizioni previste dal Comune di Altamura ( Bari)n potrebbe fruire del bonus scolastico, per l’acquisto di libri o del corredo scolastico. Le domande vanno consegnate entro l’8 settembre.

Avviso

Bonus scolastico a.s.: 2025/2026

Il Comune di Altamura rende noto che l’Assessore alla Pubblica Istruzione intende beneficiare le famiglie a basso reddito con figli minori in età scolare frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado, di un BONUS SCOLASTICO per l’acquisto di materiale di corredo scolastico spendibile presso tutti gli esercizi commerciali che si accrediteranno con il Comune di Altamura.

L’accesso al beneficio è garantito agli alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Altamura che all’atto della presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:

– frequenza alle Scuole primarie o Secondarie di I grado del Comune di Altamura;

– ISEE, in corso di validità non superiore a € 14.000,00.

La procedura di inserimento on-line delle domande, sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 08 Agosto 2025 e sino alle ore 12:00 del 08 Settembre 2025.

Il buono sarà spendibile dal 15 Settembre 2025 al 31 Ottobre 2025.