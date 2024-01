Bonus idrico?Al Caf la via dell’acqua…

Se avete un reddito Isee inferiore a 30.000 euro,siete residenti in Basilicata e avete un contratto di fornitura idrica con Acquedotto lucano, e allora potrete fruire di uno risparmio sulla bolletta fino a 140 euro l’anno. E’ il bonus acqua attivato dalla Regione Basilicata. Le domande si potranno presentare a partire dal 29 gennaio 2024. Per farlo occorre scaricare un modulo on line. Se non ci riuscite, una mano a compilarlo ve lo darà il trio del Caf di Matera: Angelo Antonucci, Licia e Mariangela, in via IV novembre 11, e con i contatti impressi sulla locandina. E vedrete che non resterete all’acqua…Quanto al prossimo bonus aggiungeremmo volentieri un ulteriore sconto anche per quanti hanno nella matrice del loro cognome la parola acqua: Acquasanta, Acquafredda, Acquaviva,Bevilacqua,Dell’Acqua, Passalacqua e via aprendo il rubinetto della settima generazione….