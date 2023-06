… Ricordando la nota canzone di Antonello Venditti… Malgrado il maltempo, la malasorte, l’eccezionalità e qualche dubbio sul perchè si verificano danni lì anzicchè la…che finiscono con l’alimentare migliaia di visualizzazioni social in via Buozzi nei Sasso Caveoso a Matera, con l’omino che inciampa e l’acqua che scende copiosa nella gravina. Scene già viste, che durano quanto basta. Ma che vanno avanti a dismisura, anche quanto il sole ha asciugato tutto. E non fa notizia nemmeno l’allagamento periodico delle solite strade, da via Cererie al Rione Piccianello, a via Don Minzoni- traversa via Nazionale- fino a via Moro, via Dante, via Taranto, strade di lottizzazioni che allagano garages, tavernette e ipogei. Dito puntato su qualità e tecniche progettuali e sull’assenza di programmazione per rimediare, aldilà della eccezionalità degli eventi e dei cambi climatici. Comunque Bomba o non bomba (d’acqua) arriveremo a Roma anche lungo la linea ferroviaria Metaponto- Potenza- Roma. Martedì 6, informa Rete Ferroviaria Italiane, linea ripristinata dopo il cedimento di un tratto della linea tra Garaguso e Salandra.



IL COMUNICATO DI RETE FERROVIARIA ITALIANA

MALTEMPO BASILICATA, LINEA TARANTO – METAPONTO – POTENZA: LA CIRCOLAZIONE RIPRENDERA’ MARTEDI 6 GIUGNO

in corso i lavori di ripristino della tratta tra Campomaggiore e Salandra

info sui canali social e su infomobilità



Potenza, 3 giugno 2023



Riprenderà martedì 6 giugno la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto Metaponto – Potenza, interrotta da ieri pomeriggio a causa di un’alluvione tra Campomaggiore, in provincia di Potenza, e Salandra, in provincia di Matera.

Le squadre dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) sono già al lavoro per ripristinare la tratta compatibilmente con le condizioni meteo.

Il dettaglio dell’offerta è disponibile sui canali social, sul sito dell’impresa ferroviaria (sezione Infomobilità), nelle biglietterie di stazione e presso il personale di assistenza.

N.B le foto del servizio sono tratte dal notiziario del Tgr Basilicata del 3 giugno 2023