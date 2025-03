Bomba o non bomba? A contrada san Francesco ?

La notizia si è diffusa nella serata del 21 marzo a Matera e ha aperto al tam tam dell’allarme per la presenza di un ordigno, non confermato, che ha imposto il transennamento della zona lungo via Montescaglioso, in contrada San Francesco. Sul posto , nelle immediatezze, pattuglie della Polizia di Stato,che si occupano della cosa, dei carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno fornito l’impianto fari. Se ne riparlerà domani con la luce se l’allarme è giustificato e se sarà necessario l’intervento degli artificieri. Ed è giusto verificare. Una curiosità a valle dello scontato interesse sull’episodio che ha aperto alla consueta ridda di ipotesi. Gli anziani ricordano la presenza lungo via Montescaglioso di un presidio dell’aviazione militare, eredità delle reti missilistiche della Nato della guerra fredda nell’immediato dopoguerra, che in seguito ospitò una scuola per infermieri della vecchia Usl 6. Nessun collegamento. Ma è parte della storia di Matera. A noi non resta che il motivo di una nota canzone di Antonello Venditti, scritta in altra epoca e per altra contesta.